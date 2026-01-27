Undersköterska till Svegsmons korttidsboende Tallen
2026-01-27
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete med
möjlighet att göra skillnad varje dag. Du arbetar med förekommande
arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vi som arbetar inom äldreomsorgen i Härjedalens kommun strävar efter att erbjuda en
trygg och stimulerande miljö för våra vårdtagare.
Tjänstgöring innefattar även kvällar och helger. Tillträde 2026-03-23 eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
• Stötta brukarna i deras vardag; till exempel genom personlig omvårdnad, stöd vid måltider, tvätt, hantering av medicin, förflyttningar och rehabilitering.
• Vara en viktig länk mellan de olika vårdaktörerna samt anhöriga.
• Ta fullt ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass.
Vid behov kan du även få arbeta på andra enheter inom äldreomsorgen.KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete på korttidsboende, specialistutbildad inom
geriatrik, rehabilitering eller palliativ vård.
Önskvärt:
• Erfarenhet av dokumentationssystemet VIVA och Cosmic.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är noggrann, självständig, flexibel, serviceinriktad och ansvarsfull.
• Du är positiv och lyhörd med god förmåga att samarbeta.
Vi erbjuder
• Friskvårdspeng.
• Ett nära och tydligt ledarskap.
• Ett bra arbetslag med kollegor som hjälper och stöttar varandra.
• Delaktighet i verksamhetens utveckling.
Kontaktinformation
Anna Lekander, Enhetschef, 0680 - 176 26, anna.lekander@herjedalen.se
Jenny A Jonasson, Facklig representant, 0680 - 176 29, jenny.AJonasson@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Herrögatan 33
842 34 Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5070873579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se 076 - 141 60 82 Jobbnummer
9706464