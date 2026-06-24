Undersköterska till stroke- och medicinavdelningen
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs / Undersköterskejobb / Bollnäs Visa alla undersköterskejobb i Bollnäs
2026-06-24
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Medicinavdelning 4 i Bollnäs är en akutvårdsavdelning inriktad mot stroke, TIA och akutmedicin. Här arbetar vi i ett multidisciplinärt team som består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysio- och arbetsterapeut samt logoped, vi har även nära samarbete med dietist och kurator. Med ett personcentrerat synsätt ser vi till att patienten blir delaktig i sin vård och att både patient och anhöriga är trygga och väl omhändertagna. Vi följer nationella riktlinjer och arbetar ständigt med att förbättra strokevården.
Vi söker nu undersköterskor som vill bli en del av vårt team. Välkommen att forma framtidens vård med oss!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del i teamet och omvårdnaden av patienten. Du arbetar tätt tillsammans med sjuksköterskor och har ett nära samarbete med resterande kollegor i teamet. Här får du en omväxlande och utvecklande vardag, där patienten alltid är i fokus.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med
• basal omvårdnad
• mobilisering
• såromläggning, katetersättning och provtagning
• koppla telemetriövervakning på strokepatienter
• kontrollera vitalparametrar.
Hos oss får du
• en individuell introduktion i kombination med avstämningssamtal
• möjlighet att få gå en strokekompetensutbildning efter ett år
• utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor, där samverkan mellan olika yrkeskategorier är en självklarhet.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat genom ett respektfullt och lyhört bemötande. Du kommunicerar tydligt med kollegor, patienter och anhöriga och anpassar dig efter olika situationer och behov. Du behåller lugnet och arbetar fokuserat även när tempot är högt, ser lösningar i vardagen och kan prioritera och strukturera ditt arbete på ett tryggt och effektivt sätt. Vidare är du flexibel, öppen för nya arbetssätt och har lätt för att anpassa dig när verksamhetens behov förändras.
Som undersköterska hos oss ska du vara
• utbildad undersköterska.
Erfarenhet av omvårdnadsarbete inom slutenvården i rollen som undersköterska är meriterande för tjänsten. Det är även meriterande om du har erfarenhet av strokevård och/eller har genomgått utbildning inom strokeområdet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis rekrytering använder vi en digital intervju i ett tidigt skede, med stöd av verktyget Hubert.
Om du uppfyller kraven får du möjlighet att svara på några frågor kopplade till tjänsten. Det tar cirka 15-20 minuter och kan göras när det passar dig.
Syftet är att ge fler kandidater möjlighet att visa sin erfarenhet och sitt arbetssätt på ett likvärdigt sätt. Dina svar är ett av flera underlag i urvalet, och de kandidater som går vidare träffar oss sedan för en personlig intervju.
Urvalet görs alltid av rekryterande chef tillsammans med HR.
Vi ber dig därför att inte skicka in något personligt brev, då dina svar i den digitala intervjun ersätter detta och hjälper oss att bedöma alla kandidater på ett mer rättvist och strukturerat sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
821 33 BOLLNÄS Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Ida Flink, Rekryteringspartner ida.flink@regiongavleborg.se 072-232 15 84 Jobbnummer
9976847