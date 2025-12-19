Undersköterska till Stångågården äldreboende i Horn.
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vi söker nu en undersköterska till vår verksamhet Stångågården äldreboende i Horn.
Arbetet innebär vård- och omsorgsarbete tillsammans med härliga kollegor, där människan alltid står i centrum. Stångågården är Kinda kommuns minsta äldreboende och består av 18 lägenheter fördelade på två avdelningar: Skogsgläntan med somatisk inriktning om 12 platser samt vår lilla demensinriktade avdelning Lyktan med 6 platser. På Stångågården arbetar du som omvårdnadspersonal på båda avdelningarna enligt ett roterande schema.
Vi är en härlig och engagerad medarbetargrupp som har en nära och öppen dialog med varandra. I det dagliga arbetet samarbetar vi tätt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård och omsorg.
I teamet finns även två teamledare samt en aktivitetsledare. Deras uppdrag är att stärka kvaliteten, främja samarbetet inom teamet och bidra till att de äldre erbjuds meningsfulla och dagliga aktiviteter.
Stångågården är beläget i en naturnära miljö med gångavstånd till Horns camping och centrum, vilket gör det enkelt och tillgängligt för brukarna att komma ut. Det underlättar också för personalen att erbjuda promenader och utevistelse. Vi har en trivsam innergård där vi vistas ute så mycket som möjligt tillsammans med de äldre.
Äldreomsorgen SÄBO i Kinda kommun använder sig av Life Care som dokumentationssystem samt Phoniro som trygghetslarmsystem.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till de äldre utifrån deras individuella behov samt skapa en meningsfull vardag för dem. Du kommer att lägga stor vikt vid att arbeta utefter den värdegrund som bygger på individens önskan, behov och förmåga. Ditt uppdrag är att vara professionell yrkesutövare som arbetar utifrån att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull. Du arbetar även aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner, dokumentation och kvalitetsregister. Tjänsten kommer att vara på verksamhetens demensinriktade avdelning, men du förväntas också kunna arbeta på den somatiska avdelningen utifrån verksamhetens behov och kommer att ha din introduktion på båda avdelningarna.
Detta krävs för tjänsten:
Vi söker undersköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning med inriktning demensvård/multisjukdom/palliativ vård. Gärna tidigare arbetserfarenhet av äldreomsorg. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Eftersom arbetet innebär kontakter med äldre, anhöriga och kollegor samt dokumentation, behöver du behärska svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du innehar B-körkort.
Vi förväntar oss att du har en personlig och yrkesmässig mognad med god självkännedom. Du har en positiv inställning och ser ditt självklara ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen och villig att ta del av andras. Du är lyhörd och öppen för att se våra brukares behov och känner en stor respekt för dina medmänniskor. Du ska vara flexibel och kunna arbeta i hela verksamheten på boendet om behovet uppstår. Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete med brukare, anhöriga, kollegor och arbetsledning.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete med stor mångsidighet och möjlighet att påverka. Här finns möjligheter för den som vill utvecklas och vill ta mer ansvar för verksamhetens utveckling. Hos oss kommer du in i ett härligt team som stöttar och hjälper varandra samt har den äldres bästa i fokus där det lilla extra erbjuds.
Du kommer att arbeta dag, kväll och varannan helg enligt schema.
Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2026-01-31
Rekrytering sker fortlöpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan redan idag!
