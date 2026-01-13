Undersköterska till specialistmottagning inom Öron-, Näsa- och Hals (ÖNH)
Undersköterskejobb
2026-01-13
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
Visa alla jobb hos AB Ludvig Blomberg Medicin & Kirurgi i Österåker
Vi söker nu en undersköterska till vår lilla specialistläkarmottagning inom öron, näsa och hals i Åkersberga, nordost om Stockholm.
Hos oss arbetar du i en personlig och välfungerande verksamhet tillsammans med specialistläkare och audionom. Som undersköterska hos oss har du en central roll och är ofta den första personen patienten möter - både på plats och via telefon. Du är helt enkelt mottagningens nav.
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka fördelat på måndag-torsdag (kan anpassas)
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Placering: ÅkersbergaPubliceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en kombination av vårdande och administrativa arbetsuppgifter, bland annat:
Ta emot patienter, ankomstregistrera och hantera patientavgifter
Sköta bokningar, bevaka inkommande remisser och kalla patienter
Passa telefontider och ha löpande telefonkontakt med patienter
Förbereda patienter inför, samt assistera vid, olika ingrepp
Behandla lägesyrsel
Göra såromläggningar
Beställa sjukresor, tolk och vid behov ha kontakt med andra mottagningar
Beställa och fylla på förbrukningsmaterial
Disk, sterilisering av utrustning samt städning av mottagningsrum
Detta är inte en fullständig lista, men ger en bild av bredden i arbetsuppgifterna och det ansvar som rollen innebär.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning
Har erfarenhet från arbete inom ÖNH
Är van vid att arbeta i journalsystemet TakeCare
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående efter introduktion
Empatisk och trygg i patientmötet med god social kompetens
Van att arbeta i en liten organisation
Flexibel och har förmåga att prioritera och växla mellan arbetsuppgifter under dagen
VI ERBJUDER
Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar
En liten och personlig arbetsplats med nära samarbete
Arbete dagtid måndag-torsdag med utrymme för personlig anpassning
Lön: Enligt individuell överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: usk.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ludvig Blomberg Medicin & Kirurgi
(org.nr 559258-3966)
Hackstavägen 22 (visa karta
)
184 31 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Öron-, Näs- och Halsmottagningen i Åkersberga Jobbnummer
9682657