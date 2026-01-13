Undersköterska till specialistmottagning inom Öron-, Näsa- och Hals (ÖNH)

AB Ludvig Blomberg Medicin & Kirurgi / Undersköterskejobb / Österåker
2026-01-13


Vi söker nu en undersköterska till vår lilla specialistläkarmottagning inom öron, näsa och hals i Åkersberga, nordost om Stockholm.
Hos oss arbetar du i en personlig och välfungerande verksamhet tillsammans med specialistläkare och audionom. Som undersköterska hos oss har du en central roll och är ofta den första personen patienten möter - både på plats och via telefon. Du är helt enkelt mottagningens nav.
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka fördelat på måndag-torsdag (kan anpassas)

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Placering: Åkersberga

Publiceringsdatum
2026-01-13

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en kombination av vårdande och administrativa arbetsuppgifter, bland annat:
Ta emot patienter, ankomstregistrera och hantera patientavgifter

Sköta bokningar, bevaka inkommande remisser och kalla patienter

Passa telefontider och ha löpande telefonkontakt med patienter

Förbereda patienter inför, samt assistera vid, olika ingrepp

Behandla lägesyrsel

Göra såromläggningar

Beställa sjukresor, tolk och vid behov ha kontakt med andra mottagningar

Beställa och fylla på förbrukningsmaterial

Disk, sterilisering av utrustning samt städning av mottagningsrum

Detta är inte en fullständig lista, men ger en bild av bredden i arbetsuppgifterna och det ansvar som rollen innebär.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning

Har erfarenhet från arbete inom ÖNH

Är van vid att arbeta i journalsystemet TakeCare

PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående efter introduktion

Empatisk och trygg i patientmötet med god social kompetens

Van att arbeta i en liten organisation

Flexibel och har förmåga att prioritera och växla mellan arbetsuppgifter under dagen

VI ERBJUDER
Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar

En liten och personlig arbetsplats med nära samarbete

Arbete dagtid måndag-torsdag med utrymme för personlig anpassning

Lön: Enligt individuell överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: usk.rekrytering@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Ludvig Blomberg Medicin & Kirurgi (org.nr 559258-3966)
Hackstavägen 22 (visa karta)
184 31  ÅKERSBERGA

Arbetsplats
Öron-, Näs- och Halsmottagningen i Åkersberga

Jobbnummer
9682657

