Undersköterska till Sömnmottagning - Allt annat än sömnigt!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2025-09-05
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
På vår Sömnmottagning tar vi hand om patienter som har andningsuppehåll (apné) när de sover.
Det är ett spännande jobb i ett högt tempo, så det är allt annat än sömnigt hos oss.
Är du undersköterska och söker ett arbete där du får använda både hjärta och hjärna? Vill du vara en del av ett kunnigt team, där du får möjlighet att utvecklas och samtidigt göra livet bättre för människor med sömnrelaterade besvär?
Vad innebär jobbet?
Hos oss får du en varierad roll med både patientnära, utbildande och administrativa uppgifter.
Ha bokade patientbesök på mottagningen.
Ge rådgivning och uppföljning via telefon.
Förskriva och hantera hjälpmedel inom sömn/andning (t.ex. CPAP-utrustning).
Hålla i utbildningar och introduktioner för patienter - både individuellt och i grupp.
Arbeta i flera olika journalsystem och digitala plattformar.
Vara ett tryggt stöd för patienter och en viktig del i ett sammansvetsat team.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har lätt för att lära dig nya system och rutiner.
Trivs i en miljö med högt tempo och varierade arbetsuppgifter.
Är självgående, noggrann och serviceinriktad.
Talar och skriver flytande svenska.
Är trygg i att tala inför grupp och trivs med att hålla i patientutbildningar.
Stor vikt på personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
En varierad vardag där du får använda både din yrkeskunskap och din personliga förmåga att bemöta människor.
Möjlighet att hålla i utbildningar och växa i en mer informerande och rådgivande roll.
Ett engagerat och stöttande team.
En arbetsplats med högt tempo, tydliga rutiner och god stämning.Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
Tjänsten är på heltid och i nuläget, dagtid. Vi har ett nära samarbete med Öron- Näs- Halsmottagningen och även med avdelningen där klinikens inneliggande patienter vårdas. Det kan därför bli aktuellt med rotation mellan mottagningarna, samt tjänstgöring vissa helger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område II, Öron-näsa-hals och käkkirurgi, Sömnmottagning Kontakt
Linda Bjelkengren, Vårdenhetschef 010-4353726 Jobbnummer
9494902