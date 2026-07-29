Undersköterska till somatisk enhet på Kristinedals äldreboende
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2026-07-29
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Till Kristinedals äldreboende söker vi nu en engagerad och utvecklingsinriktad undersköterska som vill vara med och skapa god omsorg tillsammans med oss. Hos oss får du ett roligt och meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad i människors liv.
Ditt nya jobb
Du arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt med fokus på att stärka individens förmågor och skapa en meningsfull vardag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personlig omsorg och vård, läkemedelshantering, aktivering och social samvaro - du bidrar till en meningsfull vardag genom exempelvis utevistelse och träning. Du utför enklare såromläggningar, stöttar i vardagsrehabilitering och ger vård i livets slutskede. I arbetet ingår även serviceinsatser som städning, tvätt, måltidshantering och inköp. Arbetsuppgifter kan variera och ändras över tid.
Dokumentation är också en viktig del av arbetet och sker löpande i vårt journalsystem Combine. Du kommer att vara fast omsorgskontakt för ett antal av de boende och ansvarar för deras genomförandeplaner. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med bland annat kollegor på enheten och legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal.
Din kompetens
Du som söker är utbildad undersköterska
Meriterande med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Du har goda kunskaper i svenska i tal, skift och läsförståelse
Du har goda datorkunskaper och är bekväm med digital dokumentation
Du har god fysisk rörlighet då arbetet kan vara fysiskt krävande
Som person har du ett genuint engagemang för att hjälpa andra människor. Du är trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt, samtidigt är du samarbetsinriktad och relationsskapande. Vi ser gärna att du har ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt, liksom viljan att bidra med idéer och utveckling i verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett omväxlande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Som medarbetare inom Jönköpings kommun får du en trygg anställning och kan ta del av förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag.
Läs mer om vad vi erbjuder här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Socialförvaltningens uppgift är att se till att alla som vistas i Jönköpings kommun, utifrån politiskt givna uppdrag och enligt gällande lagstiftning, får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Socialförvaltningen omfattar funktionerna äldreomsorg, funktionsstöd, individ- och familjeomsorg och hälso- och sjukvårdsfunktionen.
Kristinedals äldreboende är beläget på Väster i Jönköping och har drygt 70 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Äldreboendet är fördelat på tre våningsplan - plan 2 är en demensenhet, plan 3 är en korttidsenhet och plan 4 är en somatisk enhet. Varje enhet omfattar totalt 20 lägenheter. Resurspass förekommer i din anställning, vilket innebär arbete på flera av verksamhetens enheter.
Bra att veta
Rekryteringen avser ett vikariat på ungefär 11 månader på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardagar och helger. Du behöver kunna arbeta obekväma arbetstider samt vara flexibel i periodplaneringen då den anpassas till verksamhetens behov.
Vi ber dig bifoga ett uppdaterat CV samt relevanta intyg såsom bevis om skyddad yrkestitel, examensbevis och tjänstgöringsintyg. Urval och intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden, så skicka in din ansökan redan idag.
Den här befattningen är arbetsvärderad. Undersköterska återfinns i basgrupp D. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Då är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Narges Mohammadi.
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Narges Mohammadi narges.mohammadi@jonkoping.se 036-107586 Jobbnummer
10015424