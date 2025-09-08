Undersköterska till somatisk avdelning på Djupängen
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
Djupängen är ett Särskilt boende med tolv avdelningar. Två avdelningar har inriktning mot somatiskt sjuka äldre, en avdelning är en Korttidsenhet och övriga har inriktning Demens. Vi söker nu en undersköterska till våra somatiska avdelningar för att stärka vårt fantastiska team.
Som undersköterska på Djupängen kommer du att arbeta nära våra boende och tillsammans med dina kollegor på enheten för att tillgodose de äldre individernas vardagliga behov. Ditt arbetssätt kommer att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt, där du ser till varje individs unika behov och önskemål. Du kommer att arbeta i nära samarbete med sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef för att säkerställa en hög kvalitet på omvårdnaden.
Du förväntas kunna arbeta utifrån uppsatta mål, ta ansvar för olika ansvarsområden, följa gällande rutiner och riktlinjer och utföra digital dokumentation via dator eller telefon.
Tjänsten innebär arbete dag/kväll och varannan helg, vilket ger dig möjlighet att ha en varierad arbetsdag och bidra till trygghet och välbefinnande för våra boende under hela dygnets vakna timmar.
Tjänstens omfattning: Heltid.
Vi söker dig som har en omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du ska kunna bidra till att ge andra människor ett meningsfullt liv och stödja dem i deras vardag.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta både självständigt och i team. Du ska vara flexibel i ditt arbete, kunna anpassa dig efter rådande förutsättningar och ha förmågan att prioritera. Vi värdesätter ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga, samt att du har förmåga att sätta dig in i och förstå andra människors liv och behov.
Vi söker medarbetare som är positiva, engagerade och vill bidra till verksamhetens utveckling genom delaktighet och ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, och intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
