Undersköterska till Solvändans gruppbostad i Rimbo | Tiohundra
Tiohundra AB, Funktionsstöd och service, Solvändan / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-02-16
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning? Solvändans gruppbostad i Rimbo söker nu en undersköterska som vill bli en del av vårt engagerade arbetslag.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Din roll som undersköterska är varierad och utgår från varje boendes individuella behov, förutsättningar och önskemål. Du arbetar både med omvårdnad och serviceinsatser, men som undersköterska ligger tyngdpunkten i ditt uppdrag på att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi är åtta fast anställda med stöd av ett stort antal vikarier som tillsammans skapar en god tillvaro för våra boende. Tjänsten innebär varierande arbetstider, och passen kan vara förlagda under dygnets alla timmar, inklusive sovande jour.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ge individuellt stöd och omvårdnad utifrån brukarens behov.
Utföra delegerade medicinska arbetsuppgifter, såsom läkemedelshantering, såromläggning, kateterhantering samt kontroller av exempelvis temperatur, puls och blodtryck.
Dokumentation i journalsystem och aktiv medverkan i vård- och genomförandeplaner.
Uppföljning och rapportering vid förändringar i hälsotillstånd eller omvårdnadsbehov.
Om vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett stabilt och stöttande team där individens behov står i centrum. Vi erbjuder utöver en arbetsplats med god sammanhållning:
Möjlighet till kompetensutveckling och handledning.
Påverkansbart schema och dialogbaserad planering
Friskvårdsbidrag på 5000 kr per år.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Undersköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av att utföra vårdinsatser.
God digital kompetens, inklusive vana att arbeta inom journalsystem och Office-program.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
B-körkort samt körvana.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet och fördjupad kunskap om LSS.
Kunskap om lågaffektivt bemötande.
Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan arbeta väl både självständigt och i team. Du är strukturerad, stabil och har ett empatiskt förhållningssätt. För våra boende är du, utöver ett stöd utifrån din yrkesroll, en serviceinriktad och kreativ medmänniska som ser individen och skapar trygghet.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Solvändans gruppbostad är beläget i Rimbo, en stad med goda pendlingsmöjligheter till både Norrtälje och Stockholm. Här bor personer med funktionsnedsättning i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen. Vi arbetar i team med undersköterskor, stödassistenter och enhetschef, och har ett nära samarbete med hälso- och sjukvård.
Vi på Solvändan är särskilt stolta över vår goda sammanhållning och engagerade kollegor, som tillsammans utgör ett team präglat av respekt och delaktighet och som regelbundet utför gemensamma aktiviteter.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
