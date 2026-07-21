Undersköterska till Solhagas vård- och omsorgsboende på vikariat
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-07-21
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
🌟 Välkommen till Solhaga i Kode - där omsorg möter hjärta!🌟 Vi söker nu engagerade undersköterskor till vårt vård-och omsorgsboende Solhaga på ett längre vikariat i ett år.
Solhaga är ett varmt och välkomnande vård- och omsorgsboende beläget i natursköna Kode, bara cirka 10 minuter från centrala Kungälv 🚗🌳. Här erbjuder vi trygg omsorg i cirka 70 moderna lägenheter, fördelade på avdelningar inom både demens och somatik.
Just nu har vi spännande möjligheter för dig som är undersköterska och vill göra skillnad – varje dag. Dina arbetsuppgifter
Att arbeta på Solhaga innebär att du är en viktig del av våra hyresgästers liv. Vi utgår från äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket betyder att vården och omsorgen formas efter den äldres självbestämmande, trygghet och meningsfullhet. Tyngdpunkten ligger på ett gott bemötande och att insatserna är av god kvalité.
🌟Du kommer att:
Vara fast omsorgskontakt.
Stärka hyresgästens förmågor och resurser.
Hjälpa till med personlig omvårdnad, städning och tvätt.
Stötta vid måltider och sociala aktiviteter.
Dokumentera insatser och följa upp behov.
Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats av sjuksköterska.
Samarbeta med kollegor och andra professioner i teamet.
📅Arbetstider: Dag, kväll och varannan helg.
Du blir en nyckelperson i nätverket runt hyresgästerna – någon som motiverar, lyssnar och skapar trygghet. Arbetet är varierande, meningsfullt och ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Kvalifikationer
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och vill arbeta inom vård- och omsorgsboende. Du har ett genuint intresse för människor och drivs av att göra skillnad 💫.
Du ska vara intresserad av att arbeta med utveckling och förändring, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt.
Viktigt är att du är intresserad av människor, har ett stort engagemang och ser möjligheter, ansvarskänsla samt sätter brukarnas individuella behov i fokus.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god datorvana är ett krav.
Meriterande:
Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom demensvård eller tidigare erfarenhet från att arbeta med demensvård.
B-körkort är meriterande men inte ett krav, dock ska du kunna ta dig till och från arbetet på kvällar och helger när det är glesare kollektivtrafik. Det är gångavstånd från Solhaga till Västtågen.
🌟Förutom kompetenta kollegor och närvarande chefer erbjuder vi dig:
Heltidstjänst.
Möjlighet till deltidsarbete.
37 timmar/vecka = heltid.
Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.
En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bland annat tekniska hjälpmedel såsom nyckelfria lås, schema och social dokumentation i mobilen, digital läkemedelssignering och tillsyn via kamera.
Tillgång till vår lärplattform.
Friskvårdsbidrag.
Ersättning för nikotinhjälpmedel.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess. ✔️
I denna rekryteringsprocess kommer en registerkontroll att genomföras utifrån gällande lagstiftning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!🌸Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Kommunal Kommunal 0104429445 Jobbnummer
10007921