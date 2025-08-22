Undersköterska till Södergårdens särskilda boende, natt
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Nu söker vi en ansvarsfull och engagerad undersköterska som trivs med att arbeta natt till Södergården i Stockaryd. Södergården är ett särskilt boende inom äldreomsorgen som totalt har 39 boende platser, fördelat på 3 enheter. På Södergården arbetar vi tillsammans, där samarbete och ansvarstagande är viktiga egenskaper i vårt arbete för att tillgodose våra boendes individuella behov av vård, omsorg och service.
Tjänsten är ett vikariat på 9 månader med chans till förlängning. Arbetstiderna är schemalagda nattetid.
Som undersköterska på natten är du flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. På natten arbetar du med att skapa trygghet och lugn och ro under nattens timmar. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, där du värnar om och sätter brukarens behov i centrum samt respekterar brukarens kroppsliga integritet, självbestämmande och delaktighet. Din insats har stor betydelse för andra människor.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt samt BPSD.
Du har en god förmåga att arbeta självständig och ta egna initiativ. Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Som person hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem. Du är lugn och trygg i både vana och ovana situationer. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig då samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Enligt avtal.
Detta är ett deltidsjobb.
