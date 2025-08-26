Undersköterska till Sjöliden, både dagtjänst och nattjänst
2025-08-26
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av vårdoch omsorgsarbete inom äldreomsorgen. Hos oss får du möte 28 underbara omsorgstagare som behöver stöd och hjälp att få leva under trygga förhållanden med aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi är ett härligt gäng som har omsorgstagaren i fokus.
Boendet är uppdelat på två avdelningar där vi gemensamt arbetar för att skapa god arbetsmiljö och trivsel. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utföra flera olika HSL-uppdrag samt att få vara ombud för det du är intresserad av inom vård- och omsorgsarbetet. Arbetsuppgifterna består i övrigt av sedvanliga arbetsuppgifter på ett särskilt boende med personlig omsorg, aktivering, serviceuppgifter i form av städ, tvätt och mathantering samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi söker en tillsvidareanställd till natten och två tillsvidareanställda till dagen samt två långtidsvikariat till dagen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg inom äldreomsorgen. Du ska ha undersköterskeutbildning samt gärna erfarenhet av vårdarbete. Du bör ha grundläggande IT/ datorkunskaper samt kunna uttrycka dig bra i tal och skrift på svenska. Vi arbetar dagligen i dokumentationssystemet Lifecare och det är bra om du kan dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer för socialdokumentation. Du bör vara lyhörd, flexibel, stresstålig och ha ett professionellt bemötande till dem som du möter i vår verksamhet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 133/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
