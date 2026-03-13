Undersköterska till Rungårdens vård- och omsorgsboende
2026-03-13
Vill du vara en viktig del av ett team som gör skillnad för människors livskvalitet varje dag?
Rollen
Som undersköterska på Rungården har du en avgörande roll i att stödja våra brukare i deras dagliga liv.
Du skapar en trygg och trivsam miljö där varje individ får den omsorg den behöver vilket inkluderar allt från personlig omvårdnad till socialt stöd.
Exempel på ansvarsområden som undersköterska:
- Erbjuda personlig omvårdnad och service anpassad efter varje brukares behov
- Dokumentera enligt socialtjänstlagen, utföra läkemedelsgivning och rehabiliteringsinsatser efter delegering
- Arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare för att säkerställa en hög kvalitet på vården
- Delta i planering och genomförande av aktiviteter som främjar social gemenskap och hälsa
- Att vara en förlängd arm och engagerad kontaktperson för brukare
Delar av din arbetstid är inte fastställd i ett grundschema. Därför är det viktigt att du tar ansvar för att fullgöra hela din arbetstid. Den tid som inte ligger utlagd i enhetens grundschema förläggs enligt dina egna önskemål där behov uppstår.
Det här är vi
Verksamheten består av 33 lägenheter fördelade på tre avdelningar med inriktning mot omvårdnad samt en avdelning med inriktning mot kognitiv svikt. Vi vill att alla som bor hos oss ska ha en meningsfull och trygg vardag. Aktiviteter är en naturlig del av vår verksamhet.
På Rungårdens vård- och omsorgsboende blir du en del av en trivsam arbetsmiljö där ett positivt förhållningssätt och gott bemötande står i centrum. Vi arbetar tillsammans, delar idéer, löser problem och värdesätter ett prestigelöst samarbete. Hos oss är trivsel, trygghet och värdighet i fokus och du spelar en avgörande roll i att skapa en ren, trygg och välkomnande miljö för våra boende.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kvalificerad medarbetare till vårt team.
Är det här du?
- Du har en undersköterskeutbildning med yrkesbevis från Socialstyrelsen, alternativ att du kan styrka tillsvidareanställning som undersköterska enligt rådande direktiv från Socialstyrelsen
- Du har erfarenhet från arbete inom äldreomsorg med inriktning omvårdnad, demenssjukdom, psykisk ohälsa och tidigare erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret
- Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och god datorvana för att kunna göra viss dokumentation i våra IT-system
- Du är serviceinriktad, har högt brukarfokus och arbetar personcentrerat
- Du är en lyhörd, kommunikativ och samarbetsvillig person
- Du ger ett vänligt bemötande och stöttar brukarna i deras önskemål och behov
- Du arbetar strukturerat, tar initiativ och kan prioritera ditt arbete i stressade situationer
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
