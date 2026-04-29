Undersköterska till Röntgenmottagningen, Sundsvall/Härnösand
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vid röntgenmottagningen Sundsvall /Härnösand arbetar cirka åttio personer och vi utför DT, MR, intervention, ultraljud och konventionell röntgen. Även avdelningen för nuklearmedicin ingår i vår verksamhet.
Sundsvalls sjukhus bedriver specialiserad sjukvård och akutsjukvård där radiologin är en viktig del. Vi har också patienter från öppenvård. Hos oss erbjuder vi önskeschema.
Vi söker en undersköterska som tycker om att arbeta både självständigt samt i team med placering i Härnösand. Arbete i Sundsvall kan också förekomma. Tjänsten avser ett vikariat under 6 månader, på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
När du börjar på röntgenmottagningen får du en mentor som följer upp din planerade inskolning samt och som kan dela med sig av egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar minst 2 års arbetslivserfarenhet som undersköterska
Har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Flexibel
Strukturerad
Initiativtagande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Till din ansökan ser vi att du bifogar betyg samt utbildningsbevis.
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Maria Enheim maria.enheim@rvn.se +4660181111
9882460