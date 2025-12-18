Undersköterska till Riddarstensgårdens äldreboende
Humana AB / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2025-12-18
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Lerum
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter passionerade och ansvarsfulla undersköterskor till Riddarstensgården som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Sök nu och bli en del av vårt fantastiska team!Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter. Inom varje enhet finns gemensamhetsutrymmen och fina uteplatser. Riddarstensgården är ett Silviahemcertifierat boende vilket innebär att personalen på Riddarstensgården är utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Vi erbjuder ett spännande och givande arbete där du får möjlighet att göra skillnad för våra kunder samt jobba i vår verksamhet som ligger vackert i ett grönområde på Riddarstenshöjden i Lerum.Om tjänsten
Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Riddarstensgården får du chansen att arbeta i en engagerad arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Humana Riddarstensgården har du ett varierande arbete där du bland annat planerar och genomför veckoplanering, hanterar läkemedel, planerar aktiviteter. Du kommer dagligen att dokumenterar och hanterar eventuella avvikelser. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med HSL-personal såsom SSK, rehab personal och joursjuksköterska.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson och ansvara för att upprätta och följa upp dina kunders veckoplanering och genomförandeplan
Erhålla delegering av läkemedel från sjuksköterska
Genomföra roliga aktiviteter
Hantera dokument och avvikelser
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag och kväll, 85%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning av grundlön, Övriga ersättningar ges enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en förmåga att se helheten och du är inte rädd för att ta initiativ. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Erfarenhet av personcentrerat arbete är meriterande och vi tror att det är viktigt att du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi ser gärna att du har förmågan att utveckla vår grundidé om att alla har rätt till ett bra liv. Ett gott bemötande är för oss en självklarhet och vi utför alltid våra insatser med hög serviceanda.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller har motsvarande arbetserfarenhet
Besitter goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Petra Höglund, petra.hoglund@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Petra Höglund petra.hoglund@humana.se Jobbnummer
9651833