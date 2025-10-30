Undersköterska till resursteam distrikt Norr i Kungsbacka
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2025-10-30
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
För att möta framtida behov behöver vi bli mer flexibla och tänka nytt i vårt arbetssätt.
Denna tjänsten passar dig som kan tänka dig att arbeta rörligt i ett större geografiskt område med många kontaktytor. Vill du vara en del av vårt flexibla team? Ansök redan idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
I rollen som undersköterska i resursteamet behöver du ha en stor förmåga till snabba omställningar och trivas med det. Du kommer stötta hemtjänst, vård och omsorgsboende, dagomsorg samt vissa insatser för hemsjukvård.
I jobbet ger du en god omvårdnad och social omsorg utifrån omsorgstagarens behov. I ditt arbete ingår social dokumentation, hälso- sjukvårdsinsatser samt daglig social omsorg utifrån planerade insatser. I vårt arbete utgår vi från vår värdegrund och arbetsplatskultur, vi levererar, vi samarbetar, vi tänker nytt och vi välkomnar. Vi arbetar kvalitativt och målinriktat med till exempel BPSD-registret och ny teknik som främjar ett personcentrerat arbetssätt där vården och omsorgen sker tryggt och säkert utifrån individens behov och önskemål.
Du kommer att ha en anställning där schemat mestadels innebär arbete under dagtid, men kvällspass kommer förekomma vid några tillfällen under schemaperioden, på grund av den nya arbetstidslagen. Tjänsten inkluderar också helgtjänstgöring varannan helg. Du kommer inte ha fast placering utan du placeras utifrån verksamhetens behov. Du kommer inte heller ha ansvarsområden eller vara kontaktperson.Publiceringsdatum2025-10-30Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar trygghet och utstrålar ett lugn genom ett metodiskt arbetssätt vilket bidrar till välbefinnande. Du är nytänkande och nyfiken på ny teknik då detta används mycket i vårt arbete.
Vi har ett nära samarbete och ett välkomnande förhållningssätt och vi vill att du kan bidra till detta genom att vara flexibel och en god kollega i alla lägen. Vidare är du ansvarfull och bidrar med ditt positiva sätt och engagemang till en god arbetsmiljö. Det är en självklarhet för dig att alltid ha omsorgstagarens bästa för ögonen. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad eller studerande undersköterska
- har B-körkort
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. Ansök för det här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök för det här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=848837&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 13 november. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte skall bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225 Jobbnummer
9580680