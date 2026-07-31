Undersköterska till Resursgrupp Natt Korttidsenheten
Malmö kommun / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-07-31
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Ref: 20261691
Nu söker vi en undersköterska till växelvården/korttiden i Malmö stad. Att arbeta i resursgruppen innebär att du är tillgänglig för arbete på våra 3 korttidsverksamheter Mathildenborg, Söderkulla, KRA samt vår växelvård.
Växelvård innebär att avlasta anhöriga genom att brukarna vistas på växelvården 1 eller 2 veckor och är 3 eller 4 veckor i hemmet. På korttidsenheten vistas personer som tillfälligt behöver vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Båda dessa verksamheter ställer höga krav på flexibilitet eftersom brukare växlar varje dag.
Som undersköterska till resursgruppen arbetar du på fast nattschema. Du kommer att arbeta mot samtliga verksamheter inom enheten.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i resursgrupp arbetar du utifrån ett rehabiliterande arbetssätt. I arbetet ingår personlig omvårdnad, matlagning, städning, tvätt, social samvaro samt medicinska insatser som utförs på delegation av sjuksköterska.
I arbetet ingår också att dokumentera händelser kring de boende enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Du har också en aktiv del i planering, team- och kvalitetsarbete. Du är även flexibel och har en förmåga att kunna prioritera om samt att hantera snabba omställningar.
Varje dag är viktigast för oss och våra brukare, och därför fokuserar vi tillsammans på att sätta guldkant i vardagen.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Utbildad undersköterska med godkända betyg
Minst två års erfarenhet av omvårdnadsarbete
God datorvana
Kommunicerar obehindrat på svenska både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av att arbeta med personer med varaktiga funktionsnedsättningar
Erfarenhet av demens och/eller psykiatri
Erfarenhet av arbete inom växelvården/korttid
Erfarenhet av nattarbete
Som undersköterska hos oss har du ett stort engagemang för att arbeta med människor och en god samarbetsförmåga. Du är empatisk, lyhörd och serviceinriktad i ditt bemötande och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både brukare, anhöriga och kollegor. Du är trygg i din arbetsroll, flexibel och har en positiv inställning till förändringar och nya utmaningar. Vi ser även att du har kulturell medvetenhet och respekt för människors olika bakgrund, erfarenheter och behov, samt att du bidrar till ett inkluderande och respektfullt arbetsklimat.
I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttp://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, natt
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer påbörjas efter sista ansökningsdag.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Anette Jildenmyr anette.jildenmyr@malmo.se +46768666750 Jobbnummer
10016672