Undersköterska till Rehabiliteringscentrum, Lindesbergs lasarett
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Lindesberg Visa alla undersköterskejobb i Lindesberg
2026-07-28
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Är du undersköterska och vill arbeta i en verksamhet där rörelse, rehabilitering och teamwork står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig!
På Rehabiliteringscentrum i Lindesberg arbetar vi för att människor ska återfå och behålla sin funktionsförmåga, hälsa och delaktighet i vardagen. Här möter du patienter med olika behov, från personer som lever med funktionsnedsättningar till patienter som behöver rehabilitering efter stroke, hjärtsjukdom eller annan akut sjukdom.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar nära tillsammans. Vi är idag fem undersköterskor som utgör en viktig del av verksamheten. Vi erbjuder ett positivt och tillåtande arbetsklimat där vi hjälper varandra, delar med oss av kunskap och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du ett varierat arbete med stort patientfokus. Tillsammans med övriga undersköterskor ansvarar du för vår bassängverksamhet, inklusive att leda rörelser till musik i grupp. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I rollen möter du patienter inom flera av verksamhetens områden:
Mobilt stroketeam
Dagrehabilitering
Hjärtrehabilitering
Akut slutenvård
Tjänsten passar dig som trivs med omväxling, tycker om att arbeta med människor och ser värdet av rehabilitering som en viktig del av vårdkedjan.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi lägger stor vikt på personlighet samt på egenskaper som samarbetsförmåga, teamarbete, initiativ-och ansvarsförmåga samt flexibilitet. Viktigt för oss är att du har lätt för att skapa goda möten både med patienter och kollegor i teamet. Erfarenhet av att leda gruppträning eller andra aktiviteter i grupp är meriterande. Att verksamhetsområdet är nytt innebär att rutiner och samverkansformer är fortsatt i förändring, och du ska trivas med att vara en del av utvecklings- och förändringsarbete.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Hälsoprofessioner är en relativt nystartad länsklinik. I verksamhetsområdet arbetar logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, undersköterskor och administratörer. Rehabiliteringscentrum Lindesberg är en av flera enheter inom det nya verksamhetsområdet belägen på Lindesbergs lasarett.
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus och har ca 600 anställda. Hos oss hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Verksamhetschef
Anette Forsberg anette.forsberg@regionorebrolan.se 019-602 23 04 Jobbnummer
10013873