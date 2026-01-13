Undersköterska till Rehabilitering 26 A, Sundsvall Sommar 2026
2026-01-13
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi på Rehabilitering avdelning 26 A söker nu en Undersköterska till oss för sommaren 2026 med placeringsort i Sundsvall.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse. När du inkommer med din ansökan skall du bifoga dina betyg samt examensbevis/diplom.
Undersköterska till Rehabilitering 26 A, Sundsvall Sommar 2026Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska jobbar du med kvalificerad omvårdnad och rehabilitering av patienter som drabbats av stroke eller andra neurologiska sjukdomar. Arbetet utförs i team där omvårdnadspersonal och rehabiliterande personal arbetar tillsammans mot den inneliggande patientens mål.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en godkänd och fullständig undersköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård
Det är meriterande om du
Har en utbildning inom rehabiliterande förhållningsätt
Har erfarenhet av rehabilitering
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Självständighet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:005".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206)
Region Västernorrland
Rekryterande chef
Lena Gingdal +4660145204 Jobbnummer
9681099