Undersköterska till Rättspsykiatrin i Trelleborg, Avdelning 1
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-01-07
Gör skillnad. Varje dag.
Vi ställer om till titeln undersköterska och kommer över tid fasa ut titeln skötare inom alla våra verksamheter inom psykiatrin. Ett arbete som startade den 1 november 2023. Att titeln förändras kommer inte förändra behovet av specialistkompetens inom psykiatri. Specialistkompetensen är fortsatt väldigt viktig och något som kommer att vidareutvecklas. Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att se över vad som behövs för fortsatt kompetensutveckling, ökad yrkeskunskap och utvecklingsmöjligheter kopplat till patientarbetet.
Verksamhetsområde Rättspsykiatri är en del av Psykiatri Skåne och består av rättspsykiatriska enheter i Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Vi har idag cirka 400 medarbetare. Rättspsykiatrin vårdar samhällets mest funktionshindrade människor och det finns psykossjukdom, hjärnskada, allvarlig personlighetsstörning, missbruk och neuropsykologiska funktionsnedsättningar i diagnosbilden hos våra patienter med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, kriminalitet, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera/rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett drogfritt vardagsliv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.
Avdelning 1 är en intagningsavdelning belägen på Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg och har nio vårdplatser. Patienterna kan i vissa fall vara hos oss under längre perioder vilket ger oss unika möjligheter att följa dem under behandlings- och rehabiliteringsprocessen. Tillsammans med andra professioner planeras och utförs omvårdnaden efter patientens individuella behov. Arbetet är mycket utåtriktat och samverkan med kommunerna är en väsentlig del av arbetet. Vi arbetar även för att alla patienter inom heldygnsvården ska vara vårt gemensamma ansvar och att det ska vara en självklarhet att vi hjälps åt avdelningarna emellan då behov finns.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Välkommen till oss på avdelning 1 inom Rättspsykiatrin i Trelleborg!
Som undersköterska erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård.
Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov och dokumentation sker enligt datorstöd i Melior. Grundläggande för vårt arbetssätt är teamsamverkan, där våra olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra. Vår verksamhet präglas av mångfald och hög kompetens. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete som innefattar en individuellt anpassad introduktion med bredvidgång efter personligt behov. Vi vill erbjuda dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheterna och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller specialistundersköterska psykiatri. Det innebär att du har godkänd gymnasial vård- och omsorgsutbildning (2500 poäng), godkänd vård- och omsorgsutbildning via Komvux (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska både i tal och skrift ett krav. Du behärskar också grundläggande medicintekniska moment på undersköterskenivå.
Sökande som idag innehar tillsvidareanställning med yrkestitel skötare kan ansöka och får vid eventuell anställning behålla yrkestitel (dock längst till 2033 då titeln skötare upphör inom våra verksamheter).
Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom psykiatri och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.
Då verksamheten ständigt arbetar med utveckling av rutiner med mera är det en förutsättning att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete. För rollen är det viktigt att ha självinsikt och kunna behålla lugnet och ha ett lågaffektivt bemötande i stressiga situationer, därför söker vi dig som är trygg och stabil som person. Med hög service- och ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga bemöter du ödmjukt den situation patienten och de anhöriga står inför. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga undersköterskebevis från Socialstyrelsen om du har hunnit få det eller examensbevis till ansökan. Om du inte erhållit beviset ännu ges du en titel som omvårdnadsassistent i avvaktan. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 eller om du önskar behålla yrkestitel skötare och var anställd som detta före 1 november 2023, inkom med intyg som styrker detta.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras inför eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
http://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
