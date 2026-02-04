Undersköterska till Provtagningsenheten, Laboratoriemedicin
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-02-04
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Laboratoriemedicin välkomnas du till en bred verksamhet. Dina arbetsuppgifter kan ligga inom ett eller flera av våra verksamhetsområden så som blodprovstagning, olika funktionsbelastningar, stickhjälp på avdelningar, hantering av urin/fecesprover, barnprovtagning, tvätt/ diskhantering.
Som undersköterska hos oss är dina uppgifter viktiga och för att du ska trivas behöver du vara flexibel och ta stort personligt ansvar för utförandet. Din placering styr om du har direkt kontakt med patient eller kund men vi värdesätter alltid förmågan av gott bemötande och samarbete. Din huvudplacering kommer att förläggas i Västerås men eftersom vi samarbetar inom Laboratoriemedicin kan arbete på annan ort förekomma.
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är ca 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Med patienten och våra kunder i fokus levererar vi tjänster till vården i form av provtagning och provsvar, blodkomponenter, funktionsundersökningar samt omhändertagande av avlidna. Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. Hos oss arbetar yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, sjuksköterskor, undersköterskor, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer.
Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt standarden ISO 15189.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Du har tidigare erfarenhet av provtagning på både barn och vuxna, vilket är ett krav för tjänsten. Du har också goda kunskaper i journalsystemet Cosmic, goda datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av drop-in-verksamhet, kunskap i systemet LIS samt B-körkort.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete även i perioder med högt tempo. Vidare samarbetar du bra med andra människor och har en god känsla för service. Arbetet kan vara fysiskt krävande, vilket innebär att god fysik är en förutsättning.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, heltid, samt ett vikariat på heltid till och med december.
Dagtid, måndag-fredag.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få besvara ett antal videofrågor.
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
