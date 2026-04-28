Undersköterska till provtagning och reception på Vårdcentralen Eden i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med i vårt spännande utvecklingsarbete med syfte att både skapa en bättre arbetsmiljö och en högre tillgänglighet för patienterna? Tveka då inte att söka dig till oss på Vårdcentralen Eden!
Vårdcentralen Eden är en etablerad hälsovalsenhet mitt i hjärtat av det mångkulturella Malmö. Hos oss är patienterna relativt unga och har vitt skilda socioekonomiska förutsättningar, vilket gör arbetet spännande och varierande. I området finns det gott om trevliga lunchrestauranger och det finns goda kommunikationsmöjligheter om du pendlar både med tåg, stadsbuss eller regionbuss.
Att arbeta inom Primärvård innebär att man måste kunna lite om väldigt mycket och bli specialist på att vara generalist och att vara bekväm med det. Därför söker vi dig som ser förändring som en möjlighet och som trivs med att bidra i ett tvärprofessionellt samarbete. Vi behöver se hur alla bäst kan bidra för att lösa dagens arbete så att det blir så bra som möjligt för främst patienterna men också för oss. Prestigelöshet och att kunna skratta tillsammans är viktiga faktorer för vår gemensamma arbetsmiljö!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Eftersom vi ska göra en förändring gällande hur vi arbetar med våra kroniker anställer vi nu två undersköterskor. Vi söker därför dig som skulle tycka att det är en spännande utmaning att arbeta både med provtagning och sitta i vår reception. På vårt labb tar undersköterskorna både snabbtest och venös provtagning som vi skickar. Vidare tas EKG, suturer, blodtryck och det bistås vid mindre operationer och undersökningar, beställer material från förråd och fyller på våra undersökningsrum.
I receptionen är det service till patienter som är det stora uppdraget i form av registreringar, hänvisning till rätt vårdgivare, betalning enligt taxa, hantering av frikort, svara på frågor, ta emot avbokningar, vara behjälplig att beställa färdtjänst, tolk med mera. Men det ingår också vissa andra administrativa arbetsuppgifter såsom posthantering, avslut av kassan, hantera inkommande fax, vara behjälplig med service av pullprint, göra felanmälningar i fastigheten.
I båda rollerna är det viktigt att se sig själv som ansiktet utåt för vårdcentralen. Du kommer att träffa i stort sett alla patienter som passerar och ett gott första intryck kan vara det som avgör hur hela patientens upplevelse av deras vård blir.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Har du erfarenhet av provtagning är det meriterande och såklart om du har primärvårdsvana så att du vet hur man registrerar i PASIS och PMO.
Vi söker en medarbetare som brinner för att ge god service, är ansvarsfull och förstår vikten av sitt uppdrag, har förmåga att strukturera idéer och tankar på ett sätt som hjälper verksamheten framåt. Detta innebär att vi välkomnar en person som kan arbeta både självständigt och i team samt är trygg i sig själv. Välkomnande är ett av Region Skånes ledord och är extra viktigt i denna roll, men även drivande, omtanke och respekt behövs för att klara uppdraget!
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer att få en bra introduktion utifrån den kompetens du har med dig, men för att trivas i rollen uppskattar du ett varierande och självständigt arbete.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320074".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
