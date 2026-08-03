Undersköterska till Pre- och postoperativ avdelning, Operationskliniken
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-08-03
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Vi söker dig som vill bidra till en trygg, säker och kvalitativ pre- och postoperativ vård i Västmanland. Hos oss väntar ett meningsfullt och utvecklande arbete i en verksamhet där patienten alltid står i centrum. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor får du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad varje dag. Låter det intressant? Passa på och sök tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du delaktig i det pre- och postoperativa omhändertagandet av patienter som genomgår operativa ingrepp eller anestesi. Arbetsuppgifterna omfattar allmän och specifik omvårdnad, sedvanliga undersköterskeuppgifter samt vissa receptionsuppgifter och kassahantering i Orbit och Cosmic.
Du är en viktig del av patientens väg genom Pre-/Postoperativa verksamheten och bidrar till ett tryggt och professionellt omhändertagande. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner i teamen där arbetsglädje, samverkan och hög patientsäkerhet står i fokus. Tillsammans arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i centrum. Här kommer ett citat från en av våra medarbetare:
"Det jag älskar med mitt jobb är att den ena dagen inte är den andra lik. Det är varierande arbetsuppgifter och man måste ha många bollar i luften samtidigt. Sist men inte minst även det akuta, att vi jobbar med patienter där det snabbt kan ändras i deras parametrar och tillstånd och vi får agera snabbt på det akuta tillståndet."
/Amanda, undersköterska.
Om arbetsplatsen
På den Pre- och postoperativa avdelningen förbereder vi de dagkirurgiska patienterna inför operation, samt övervakar dem efter operation eller anestesi för att tidigt kunna upptäcka komplikationer och effekter. Vårt främsta uppdrag är att patienten får så bra förutsättningar som möjligt för en snabb återhämtning.
På avdelningen har vi tre olika enheter som heter preop, postop 2 och postop/dagkirurgi. Det närmsta teamet består av specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor. Vi träffar patienter i alla åldrar och från alla kliniker, inom både öppen- och slutenvården. Patientens vårdtid på avdelningen varierar mellan ett par timmar till 24 timmar.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel och flera års aktuell erfarenhet inom akutsjukvård. Erfarenhet av receptions- och kassaarbete samt kunskaper i Cosmic är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig bekväm med att arbeta i olika digitala system.
För att trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och självgående. Du har lätt att anpassa dig till förändrade situationer och behåller lugnet även när tempot är högt. Med ett professionellt och empatiskt bemötande skapar du trygghet för patienter och anhöriga. Du trivs med teamarbete och bidrar till ett gott samarbete med dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dag- och kvällstid, måndag till fredag
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. Intervjuer planeras att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 34.
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Sandra Melin sandra.melin@regionvastmanland.se +46214818877 Jobbnummer
10018304