Undersköterska till plastik- och käkkirurgiavdelningen 85F2
2025-10-15
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Är du nyfiken och stimuleras av att ta dig an utmaningar? Vi söker dig som vill ha omväxling på jobbet!
"Tycker du om att arbeta med förbättringar och utveckling? Det gör vi! Att arbeta med omvårdnad innebär att skapa förutsättningar för våra patienter att tillfriskna på snabbast möjliga sätt. Detta innebär att vi ständigt måste utveckla våra arbetssätt inom omvårdnad och vara på tå när det gäller trycksår och nutrition, för att nämna två av våra viktiga arbetsområden. Vad har vi att erbjuda dig? Jag är stolt chef över en grupp av medarbetare med hög potential. Vi ser möjligheterna att utveckla och vill skapa en verksamhet där personen är i centrum (både patient och medarbetare). Nu söker vi en undersköterska som vill arbeta hos och växa tillsammans med oss. Om du är nyfiken på vad ett litet verksamhetsområde kan om den högspecialiserade vården så ska du fortsätta att läsa denna annons!" /Sabina, avdelningschef.
Vår verksamhet
Avdelning 85F2 är en kirurgisk vårdavdelning med inriktning mot plastik- och käkkirurgi. Övervägande del av verksamhetens uppdrag är inriktat mot kirurgisk vård. Hos oss erbjuds du en unik inblick plastik- och käkkirurgi, samtidigt som du får baskunskaper inom kirurgisk pre- och postoperativ vård. Avdelning 85F2 vårdar patienter i alla åldrar och personalen uttrycker att det är en "positiv vård" då vi rekonstruerar och läker. Vi ingår i ett verksamhetsområde som ansvarar för flera rikssjukvårdsuppdrag (numera benämnda Nationell högspecialiserad vård); svåra brännskador och viss kraniofacial kirurgi bland annat, vilket innebär att patienter tas emot från hela Sverige för att erbjudas specialistsjukvård. Parallellt bedrivs även forskning inom verksamhetsområdet med internationella samarbeten.
Ditt uppdrag
Som undersköterska får du en individuellt anpassad introduktion i syfte att ge kunskaper och god förståelse för vår verksamhet. Undersköterskan arbetar i team med en sjuksköterska i ett vårdlag, där du arbetar närmast patienten med den basala omvårdnaden. Andra arbetsuppgifter som ingår är kontroll av vitalparametrar, viss provtagning och såromläggning samt dokumentation i journalsystemet Cosmic.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Du är undersköterska med intresse för eller erfarenhet av kirurgisk vård.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sabina Lindberg 018-611 54 26
Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Facklig kontaktperson Kommunal nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
