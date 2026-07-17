Undersköterska till Palliativvårdsavdelning i Ystad
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-07-17
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Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning med möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person? Har du patienten i fokus och ett empatiskt förhållningssätt? Vill du göra verklig skillnad för människor i livets slutskede och bidra till en vård som präglas av värdighet, omtanke och kvalitet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Hos oss utgår du från varje individs behov och möter patienterna med ett empatiskt, respektfullt och personcentrerat förhållningssätt. Tillsammans med engagerade kollegor blir du en viktig del av ett team där ni varje dag skapar trygghet, lindrar lidande och gör skillnad för patienter och deras närstående.
Palliativvårdsavdelningen i Ystad ingår organisatoriskt i förvaltning Nära vård och hälsa, verksamhetsområde mobila team och specialiserad palliativ vård sydöstra Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård med syfte att lindra symtom och förebygga lidande i samband med obotlig eller kronisk sjukdom.
Patienterna är ofta, men långt ifrån alltid, i livets slutskede. Vi har ett tätt samarbete med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Svår smärta, ångest och infektioner är exempel på vanliga inläggningsorsaker. Efter en tids behandling kan vissa patienter återgå till hemmet.
Verksamheten i Ystad är en enhet som består av team med sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, farmaceut, läkare, medicinsk sekreterare, sjukhuspräst, psykolog och enhetschef. Vi arbetar ständigt för att utveckla och stärka teamarbetet för att skapa en attraktiv arbetsplats. Varje medarbetare bidrar med sina specifika kompetenser där våra gemensamma insatser gör stor skillnad för patienter och anhöriga.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med omvårdnad av patienter med specialiserade palliativa vårdbehov. Du är en viktig del av det multiprofessionella teamet och deltar aktivt i planeringen och genomförandet av patientens dagliga omvårdnad tillsammans med övriga yrkesgrupper. Hos oss erbjuds du ett utvecklande och meningsfullt arbete där olika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och bidrar till vår gemensamma styrka.
Målet med den specialiserade palliativa vården är att, i nära samverkan med patient, närstående och andra vårdgivare, lindra symtom och skapa bästa möjliga livskvalitet. Vården utgår från ett helhetsperspektiv där patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov står i centrum. En viktig del av uppdraget är också att ge stöd och trygghet till patientens närstående.
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och ser till att du får stöd av erfarna kollegor under din första tid hos oss.
Hos oss finns ett starkt engagemang för utveckling och ständiga förbättringar. Därför söker vi dig som vill bidra med idéer, vara delaktig i vårt utvecklingsarbete och tillsammans med oss fortsätta utveckla en palliativ vård av hög kvalitet. Vi bedriver vård under dygnets alla timmar med tjänstgöring dag, kväll och natt. I denna tjänst finns möjlighet att arbeta ständig dag / kväll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande med specialistutbildning inom palliativ vård eller annan motsvarande inriktning.
Som person har du ett genuint intresse för specialiserad palliativ vård och är trygg i din yrkesroll. Då en stor del av arbetet innebär stöd och samtal anser vi att det är viktigt att du är kommunikativ samt har förmåga att möta människor på olika plan. Därtill har du ett flexibelt förhållningssätt och god förmåga att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas hos oss ser vi också att du kan arbeta självständigt samt bidra med dina kunskaper och ditt glada humör till arbetsgruppen. Vi värdesätter även en positiv grundinställning och viljan att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Lön enligt överenskommelse.
Löneintervall är cirka 27 000-36 000 kr/månad, beroende på erfarenhet och kompetens.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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271 33 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Stina Jacobson, Enhetschef 0411-89701 Jobbnummer
10005788