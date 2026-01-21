Undersköterska till Ortopedmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
2026-01-21
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgis ortopediska enhet på USÖ består av mottagning, sekretariat, operationsverksamhet och vårdavdelning.
Mottagningsverksamheten består av Frakturmottagningen och Ortopedmottagningen. På Frakturmottagningen bedrivs akutsjukvård av patienter med ortopediska besvär samt gipsbehandling. På Ortopedmottagningen har vi planerade mottagningsbesök samt operationsverksamhet inom lokalanestesi. Vi har även en sköterskebaserad mottagning där vi bedriver avancerad sårvård.
Verksamhetsområdet bedriver vård på Region Örebro läns tre sjukhus: Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset Örebro. Vår spetskompetens på USÖ är främst inom akut-/traumaverksamhet, barn-, rygg- och fotkirurgi.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna är sedvanliga undersköterskeuppgifter på mottagning och innefattar också gipsbehandling i stor utsträckning. Gipsteknik och kunskap är en självklar del av inskolnignen. Som undersköterska arbetar man också inom en egen mottagning med planerade och akuta besök som innefattar både såromläggning och gipsning.
Vi kan erbjuda ett arbete som både är stimulerande och omväxlande och där du får möjlighet att arbeta under stort egenansvar.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Det är meriterande om du har jobbat med gips och/eller inom ortopedi, intresse för sårvård och gärna med några års erfarenhet inom kirurgisk akutsjukvård. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper såsom gott bemötande, samarbetsförmåga och engagemang. Det är viktigt att du vill bidra till mottagningens utveckling och är positivt inställd till förändringar.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Tf enhetschef
Erika Fjordkvist 019-602 32 80 Jobbnummer
