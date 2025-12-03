Undersköterska till Ortopeden avdelning 14, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2025-12-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Ortopedi är en länsklinik som finns på tre orter, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Ortopeden bedriver pre- och postoperativ vård för ortopediska patienter där smärtlindring och mobilisering har en stor betydelse för vårdförloppet.
Vår verksamhet är styrd av vår värdegrund vilket innebär att vi tar ansvar för patienten, verksamheten och varandra. Nu söker vi en undersköterska till oss på Ortopedavdelning 14 i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på heltid under 6 månader med tillträde 2026-01-02, eventuell möjlighet till förlängning finns.
Undersköterska till Ortopeden avdelning 14, SundsvallPubliceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Pre- och postoperativvård
Arbeta förebyggande kring risk för trycksår, fall och undernäring
Sedvanliga undersköterske-uppgifter på en vårdavdelning
Mobilisering och rehabilitering
Arbeta tillsammans i teamet för att ge patienterna god omvårdnad
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete som undersköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Lojal
När du inkommer med din ansökan skall du bifoga dina betyg samt examensbevis/diplom.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Andrea Thelin +4660181758 Jobbnummer
9625991