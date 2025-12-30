Undersköterska till Ortopedavdelning 6, Karlskoga lasarett
2025-12-30
Vi välkomnar dig till en strukturerad arbetsplats där vi ständigt arbetar med förbättringar utifrån patientens behov. Vi har patientens bästa i fokus.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism, vilket bland annat avspeglar sig i att vi som första sjukhus i Sverige har Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lasarettet är medelstort med cirka 900 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska till Ortopedavdelning 6, Karlskoga lasarettPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Här kommer du att möta den patient som akut har fått en fraktur, exempelvis efter fall eller mindre trauma. Avdelningen har ett stort akutuppdrag och tar emot patienter från hela länet som har fått en fraktur. Vi har på avdelningen byggt upp en hög omvårdnadskompetens för patienter med höftfraktur. Ett "rakt spår" är framarbetat tillsammans med ambulans, akutmottagning och röntgen. Syftet är att patienten snabbt ska komma till vårdavdelning för omhändertagande. Vi har även planerade inläggningar och operationer för patienter som genomgår axelplastik och ryggkirurgi som diskbråck. Omvårdnadsarbetet sker i våra tre omvårdnadsgrupper som består av sjuksköterska, undersköterskor samt rehabiliteringskompetens som finns hos fysio- och arbetsterapeut. Omvårdnadsarbetet har fokus på preoperativ och postoperativ vård där smärtlindring och mobilisering är viktiga delar. Undersköterskan arbetar både med basal omvårdnad samt kvalificerad omvårdnad som såromläggning, provtagning och urinkateterisering.
Vardagar har vi Utskrivningssamordnare och Kostvärd, vårdnära service i vår verksamhet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Erfarenhet från akut-och eller slutenvård är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om tjänsten
Tillsvidareanställning. Du kommer att tjänstgöra dag, kväll samt helger enligt schemaläggning där du har stor möjlighet att påverka hur dina arbetspass fördelas. Introduktionen sker via mentorskap och planeras individuellt efter den nyanställdes behov.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
