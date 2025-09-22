Undersköterska till Ortopedavdelning 31A, Sunderby sjukhus
2025-09-22
Är du intresserad av akutsjukvård, multisjuka äldre och teamarbete?
På ortopedavdelning 31 kommer du arbeta med kompetenta, erfarna kollegor som stöttar och lär av varandra i det dagliga arbetet och nu behöver vi bli fler för att fortsätta utveckla vården inom ortopedin!
Vi sökerVi söker dig som är undersköterska. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic och erfarenhet av arbete inom slutenvård är meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga eghenskaper. Som person är du självständig, initiativtagande och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
Ortopedi är en länsklinik med verksamhet i Piteå, Gällivare och Sunderbyn.
På ortopedavdelningen i Sunderbyn kommer du främst arbeta med patienter som har akuta skador eller besvär i rörelseapparaten.
En del patienter kan ha brutit ett ben i skidbacken eller varit med om en trafikolycka, medan andra patienter ramlat hemma och fått en höftfraktur. Andra åkommor kan vara planerad eller akut amputation samt planerade ryggoperationer. Detta innebär att patientklientelet på ortopeden är varierande både vad gäller ålder, komplexitet och bakomliggande sjukdomar.
Som undersköterska på ortopedavdelningen deltar du i patientomvårdnaden men arbetet innefattar även provtagningar, kontroller, assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar, riskbedömningar och dokumentation i journalsystemet. Vi arbetar i team som omfattar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare, för att ge patienten den bästa möjliga vård och omsorg.
Vi har ett strukturerat arbetssätt med pulsmöten, vårdtyngdsmätning, tydliga rutindokument och ständiga förbättringsarbeten där alla har möjlighet egna ansvarsområden att utveckla och uppdatera. Dagligen arbetar vi även med Gröna Korset för att upptäcka risker hos patienter, men även för att följa upp hur personalens dag varit då vi har stort fokus på en bra arbetsmiljö och att alla ska trivas på jobbet.
Det här erbjuder vi dig
• Lång individuell introduktion med erfaren personal
• Internutbildningar inom ortopedi och andra sjukdomar/tillstånd
• Möjlighet till ansvarsområden och utveckla nya rutiner och arbetssätt
• TimeCare med önskeschema
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med dag, kväll och helgtjänstgöring. Tillträde 251101 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Camilla Engström camilla.engstrom@norrbotten.se 070-526 32 90, 0920-28 39 27 Jobbnummer
9520137