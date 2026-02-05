Undersköterska till ortopedavdelning 3, Lindesbergs lasarett
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Lindesberg Visa alla undersköterskejobb i Lindesberg
2026-02-05
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Välkommen till ortopeden i Lindesberg - ledande centrum för proteskirurgi. På ortopedavdelning 3 specialiserar vi oss på protesverksamhet och komplikationer i det opererade området. Till oss kommer patienter som har behov av operation i höft- eller knäled följt av artros men också patienter som drabbats av olika former av komplikationer inom området för vår specialitet. Detta kan exempelvis vara infektioner, protesnära frakturer eller luxationer.
På vårdavdelningen arbetar cirka 20 mestadels erfarna undersköterskor som erbjuder stort kollegialt stöd i det dagliga arbetet. Hos oss får du en trygg och individanpassad introduktion utifrån dina behov. Nu vill vi utöka vårt redan starka undersköterskegäng för att kunna fortsätta utvecklas och möta framtidens behov. Hos oss får du möjlighet att bli en viktig del av vår fortsatta resa och bidra till en verksamhet där engagemang, samarbete och god omvårdnad står i fokus. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga vård och hjälpa dem återfå sin rörelseförmåga och livskvalitet.
Är du nyfiken på vilka vi är? Spana gärna in vår instagram @ortopedenlindesberg
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Lasarettet har cirka 600 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska till ortopedavdelning 3, Lindesbergs lasarettPubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienterna både före och efter sina operationer, stundtals i högt arbetstempo. Du utför sedvanliga undersköterskeuppgifter där omvårdnad, kontroller, provtagning, mobilisering och rehabilitering är en naturlig del av arbetsdagen. En stor del av arbetet går ut på att motivera och vägleda patienterna till att självständigt kunna ta ansvar för sin fortsatta rehabilitering efter utskrivning från vårdavdelningen.
Du arbetar i nära samarbete med flera olika professioner såsom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, rehabassistenter, arbetsterapeuter, dietister och läkare. På avdelningen finns även utskrivningssamordnare, koordinator och preoperativ personal som alla är undersköterskor i sin grundprofession. Handledning av studenter och praktikanter ingår i arbetet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Det är meriterande med erfarenhet från opererande och/eller akutverksamhet. Meriterande är också om du tidigare arbetat på vårdavdelning med fokus på rehabilitering. Som person trivs du med att arbeta i ett högt tempo och med patienten i fokus. Du har god kommunikativ förmåga, behärskar god svenska i tal och skrift samt har en positiv inställning, förmåga att arbeta flexibelt och stort engagemang! Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Matilda Johansson 0581-850 78 Jobbnummer
9726149