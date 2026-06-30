Undersköterska till Öron-, näs- och halsmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-06-30
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Vill du arbeta i en verksamhet som präglas av gott samarbete och en trevlig stämning? Vi söker nu en undersköterska till vår Öron-, näs- och halsmottagning (ÖNH-mottagning) och hoppas att just du vill bli en del av vårt team.
ÖNH-mottagningen tillhör verksamhetsområde (VO) specialiserad kirurgi. Verksamhetsområdet bedriver idag verksamhet i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad. I vårt verksamhetsområde ingår öron-, näs- och halskirurgi, käkkirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi.
På vår mottagning behandlar vi både barn och vuxna och vi har ett stort flöde av patienter relaterade till den planerade mottagnings- och operationsverksamheten som omfattar all högspecialiserad kirurgi inom ÖNH-området. Vi har också en egen akutmottagning där vi under dagtid tar emot patienter med olika akuta tillstånd såsom trauman, blödningar, infektioner med mera.
Vi prioriterar att våra medarbetare ska få en utvecklande vardag med löpande kompetensutveckling och har därför interna föreläsningar och workshops.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med mycket variation där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
I rollen som undersköterska arbetar du på mottagningen och ingår i ett team där dina främsta arbetsuppgifter är att ge service och assistering vid vår specialistläkarmottagning. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i din roll är att vara behjälplig vid undersökningar såsom luftflödesmätning och blodprovstagning. Därtill assisterar du vid kirurgiska ingrepp som utförs med lokalbedövning. Vidare arbetar du med omvårdnad av patienter bestående av barn och vuxna på vår jourmottagning. Som undersköterska samarbetar du med både sjuksköterskor och läkare. Vi på mottagningen välkomnar framåtanda och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet som undersköterska. För tjänsten är det meriterande med tidigare erfarenhet av mottagningsarbete, blodprovstagningar samt om du har vana vid att assistera vid undersökningar/operationer.
Då vi är en verksamhet med ett etablerat nätverk är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Som person är du kommunikativ och professionell i ditt bemötande och ser värdet av att bygga relationer som skapar förtroende. Vi söker dig som trivs i din yrkesroll, är positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat. Därtill är du en person som snabbt kan ställa om efter rådande omständigheter och som tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter. Du trivs bra med att arbeta självständigt, såväl som en del av ett team. Vi värdesätter att du som medarbetare är intresserad och bidrar till verksamhetsutveckling samt tar ansvar för din egen utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen så använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Malin Ask, Enhetschef ÖNH-mottagning Malin.Ask@skane.se 046171723 Jobbnummer
9985099