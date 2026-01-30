Undersköterska till Öron- näs- och halsmottagning i Helsingborg
Region Skåne / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-01-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar med högspecialiserad vård där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum? På öron- näs- och halsmottagningen i Helsingborg får du möjligheten att arbeta brett och varierat inom en stimulerande verksamhet som präglas av kompetens, gemenskap och en vilja att ständigt utvecklas. Här har du chansen att göra skillnad - varje dag!
Öron- näs- och halsmottagningen (ÖNH) i Helsingborg ingår i verksamhetsområdet (VO) hud, öron- näs- och hals och ögonsjukvård. ÖNH-enheten består av mottagningsenheter med planerad och akut verksamhet samt operationsverksamhet. På ÖNH-mottagningen har vi elektiv verksamhet. Verksamheten omfattar allmän mottagning samt specialistmottagningar för hörsel, röst och svälj och balanssjukdomar, sömnstörningar samt patienter med tumörsjukdomar. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har öppet måndag till fredag.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna! Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Nu har vi möjligheten att välkomna en ny kollega till oss på öron- näs- och halsmottagningen i Helsingborg!
Arbetet på mottagningen är omväxlande, här kan du göra allt från att assistera vid läkarmottagningar och polikliniska operationer till att utföra vissa undersökningar och såromläggningar som utförs på mottagningen. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med kompetenta kollegor inom olika yrkesgrupper. Vi arbetar nära varandra i team där alla personalkategorier har en viktig funktion.
Hos oss finns möjlighet till utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och det är viktigt att alla känner delaktighet och har möjlighet att påverka. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom somatisk vård. Erfarenhet inom ÖNH-specialiteten och mottagningsarbete är meriterande.
Som person är du lyhörd, har god social kompetens och en god samarbetsförmåga. Flexibilitet och teamkänsla är viktigt för oss. Vi söker dig som trivs i din yrkesroll, är positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat. Därtill ställer du snabbt om efter rådande omständigheter och är initiativrik i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne Kontakt
Cecilia Ekvall, Enhetschef 042-406 32 48 Jobbnummer
9714128