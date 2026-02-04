Undersköterska till Öregården och Örträsk hemtjänst
Lycksele kommun / Undersköterskejobb / Lycksele Visa alla undersköterskejobb i Lycksele
2026-02-04
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker nu en undersköterska till Öregården och Örträsk hemtjänst.
Vi jobbar med människor som behöver stöd, vård och omsorg på Öregårdens äldreboende och i Örträsk hemtjänst. Vårt arbete är att göra skillnad för både dem som bor i vårt äldreboende, och i den enskildes hem, så att deras livskvalitet blir så bra som möjligt.
Dina arbetsuppgifter är att utföra omsorgs- och omvårdnadsinsatser på vårt äldreboende och i den enskildes hem. Det innebär att hjälpa personer med personlig hygien, lättare matlagning, servering av mat, städ, tvätt, aktiviteter, utevistelser med mera. I dina arbetsuppgifter ingår även att ta ansvar för olika ansvarsområden och att utföra dokumentation via dator. Arbetet innebär dag-, kväll-, och helgtjänstgöring.
Inom Stöd, vård och omsorg arbetar vi för att göra heltidsarbete till norm. När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för kontinuitet, kvalitet och jämställdhet - både i verksamhet och privatliv. För att möjliggöra heltidsarbete krävs flexibilitet i organisationen. Det innebär att du som anställd hos oss kan komma att arbeta på olika enheter inom vårt verksamhetsområde vid behov.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För oss är det viktigt att du har empatisk förmåga och är lyhörd för den enskildes behov. Du är dagligen i kontakt med många människor så som brukare, anhöriga och personal, vilket ställer krav på ett gott bemötande och god samarbetsförmåga, samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt. Att arbeta med människor innebär en spännande och föränderlig vardag, och därför söker vi dig som har förmåga att ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs körkort B då vårt hemtjänstområde är stort och du behöver kunna färdas med bil.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Öregårdens äldreboende och Örträsk hemtjänst? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1276, senast 2026-02-28. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Arbetsplatsombud
Tobias Jensen V tobias.jensen.v@lycksele.se 0950-166 00 Jobbnummer
9721825