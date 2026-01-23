Undersköterska till Operationsavdelningen, Sjukhuset i Torsby
Region Värmland / Undersköterskejobb / Torsby Visa alla undersköterskejobb i Torsby
2026-01-23
Bli en viktig del av vårt team som undersköterska i Torsby!
Är du en engagerad undersköterska som söker en trygg och meningsfull arbetsplats där du får vara en viktig del av teamet och bidra till patientens bästa? Då kan det vara dig vi letar efter! Vi erbjuder dig en spännande och stabil roll på en operationsavdelning i Torsby som ständigt utvecklas.
Sök redan idag och bli en del av vår gemenskap - vi ser fram emot att välkomna dig!
Din arbetsplats
Vår operationsavdelning är en central del av https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-arbetsplatser/jobba-med-oss-pa-sjukhuset-torsby-
med en bred och planerad verksamhet inom kirurgi, ortopedi och gynekologi, samt en viktig akutverksamhet dygnet runt. Här hittar du fyra operationssalar, en sterilteknisk enhet och en aktiv endoskopienhet.
Vi är stolta över att bedriva en modern verksamhet och att vara en avdelning under ständig utveckling. Bland annat utförs här länets obesitaskirurgi, och vi är ett centrum för titthålskirurgi vid bråck och proktologiska ingrepp med modern utrustning. Inom ortopedin utför vi viktiga ingrepp som höft- och knäplastiker samt frakturkirurgi. Vi utför även revisionsoperationer av knäproteser.
Du kommer att bli en del av ett sammanhållet gäng med cirka 39 kollegor som präglas av stark teamkänsla och korta beslutsvägar. Vi arbetar tätt tillsammans i team med kirurger, ortopeder och anestesiologer för att ge patienterna den bästa vården. Hos oss får du en arbetsmiljö där du kan känna dig trygg och utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson i teamet runt patienten på operationssalen. Dina arbetsuppgifter är varierande och ansvarsfulla:
- Assistera operationssjuksköterskan med sterila uppdukningar och "passa" på operationssalen.
- Genomföra preoperativa förberedelser tillsammans med operationssjuksköterska, inklusive kontroll av utrustning, patientmottagning och förberedelser.
- Dataregistrering i TM2.
- Avveckling av operationssalen efter ingrepp och påfyllnad av förbrukningsmaterial.
Dina arbetstider är främst förlagda till dagtid med någon kväll, och du ingår i ett rullande schema med jour/beredskap under nätter och helger. Anställningen är ett vikariat med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning. För att lyckas och trivas i rollen krävs det att du:
- har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
- är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar.
- är noggrann och strukturerad i ditt arbete.
- har ett intresse för att lära dig nya saker och utvecklas.
- behärskar svenska flytande i tal och skrift, då kommunikation med patienter, kollegor och dokumentation är en central del av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person för teamet och ser fram emot att lära känna dig!
Urval sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Torsby? Kontakta Ing-Marie Eriksen (avdelningschef Anestesi, operation och sterilteknisk enhet): ingmarie.eriksen@regionvarmland.se
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
