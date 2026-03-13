Undersköterska till Operation gynekologi och obstetrik i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-03-13
Gör skillnad. Varje dag.
Lockas du av möjligheten att bidra i omvårdnadsarbetet på en arbetsplats där det bedrivs avancerad sjukvård i skarpa lägen och akuta situationer? Vill du få chansen att utveckla specialiserad kunskap, få bred kompetens samt vara med och utveckla verksamheten? Då är detta den perfekta tjänsten för dig!
Gynekologiavdelning operation i Lund är centrum för den gynekologiska tumörkirurgin i södra sjukvårdsregionen. På avdelningen utför vi gynekologiska och obstetriska operationer, både elektiva och akuta samt bedriver akut verksamhet dygnet om. Efter operation vårdas våra patienter på en uppvakningsavdelning innan de förflyttas vidare till vårdavdelning. På avdelningen har vi 20 års erfarenhet av robotassisterad titthålskirurgi vid operation av livmoder- och livmoderhalscancer. Det är en självklar del av vårt arbete att ständigt hålla oss uppdaterade inom robotkirurgi såväl som stor öppen kirurgi.
Vi är en engagerad och positiv medarbetargrupp som jobbar på avdelningen. Verksamheten är både spännande och utmanande och vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan de olika yrkeskategorier och närmsta chef.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av det perioperativa teamet och bidrar till att skapa en trygg och säker vård för våra patienter. Du arbetar nära operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och kirurger och har en central roll i att operationsflödet fungerar smidigt. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att förbereda operationssalar, ta emot och förbereda patienter för operation, bidra med logistik och materialhantering samt städa och återställa salen mellan ingrepp. Rollen är praktisk, varierande och central för att skapa ett effektivt och säkert operationsflöde.
Du erbjuds en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål. I din roll bidrar du till vår goda vårdkvalitet och utveckling av verksamheten. Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen vilket kommer att ge dig en bred kompetens inom gynekologisk vård. Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll.
Vi arbetar på schema, dagtid, kvällar och helger.
Är du nyfiken och vill veta mer om oss så tveka inte att höra av dig till oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Tidigare arbetslivserfarenhet inom anestesi och/eller operation samt utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot anestesi, operation eller intensivvård ses som meriterande för tjänsten.
Som person är du engagerad, lyhörd, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är trygg i din roll som undersköterska och har förmåga att fatta såväl stora som små beslut. Därtill kan du prioritera väl och har förmågan att ställa om när nya situationer uppstår som vi behöver anpassa vårt arbete utefter. Du bidrar till god stämning och gott samarbete i teamet på ett prestigelöst sätt samt genom god kommunikation för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. V ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Barbro Glad, Tf enhetschef Barbro.Glad@skane.se 046-17 25 30
