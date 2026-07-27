Undersköterska till onkologisk mottagning och dagsjukvård
Region Gävleborg, VO Onkologi / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2026-07-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Onkologi i Gävle
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Onkologiska mottagningen och dagsjukvården på Gävle sjukhus är en del av ett länsuppdrag som omfattar avancerad medicinsk behandling för cancerpatienter i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland. Vi erbjuder bland annat cytostatikabehandling, antikroppsbehandling, hormonell behandling och blodtransfusioner. Vi är en del av verksamhetsområde onkologi, där även strålbehandling, vårdavdelning och palliativt team ingår. Forskning är en central del av vårt arbete och hos oss finns en klinisk prövningsenhet som ger patienter möjlighet att ta del av den allra senaste behandlingen samtidigt som de bidrar till att utveckla framtidens vård.
Vi söker nu en undersköterska för ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vårdupplevelse genom att ge stöd i det dagliga omhändertagandet av patienter. Det innebär att du ser till att patienterna känner sig trygga, sedda och väl omhändertagna under sin vistelse hos oss, samt att du hjälper till att upprätthålla en trivsam och välfungerande miljö. Du samarbetar nära övrig vårdpersonal och har ett serviceinriktat förhållningssätt med fokus på patientens behov och välbefinnande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• omvårdnad av patienten
• omläggningar
• kontroller efter ordination
• provtagning och EKG
• assistera vid inläggning av PICC-line.
Hos oss får du
• ingå i en trygg, tillåtande och varm arbetsgrupp där vi skrattar mycket och stöttar varandra
• ett välfungerande samarbete mellan professionerna på mottagningen
• arbeta dagtid måndag- fredag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar väl, är lyhörd och kommunikativ. Du har ett ödmjukt, lugnt och professionellt förhållningssätt samt har förmåga att skapa trygghet och förtroende hos både patienter och närstående. Med ett serviceinriktat arbetssätt tar du initiativ, ser vad som behöver göras och växlar utan problem mellan detaljer och helhet för att vården ska fungera smidigt.
För den här rollen ska du vara
• utbildad undersköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av onkologisk vård.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis rekrytering använder vi en digital intervju i ett tidigt skede, med stöd av verktyget Hubert.
Om du uppfyller kraven får du möjlighet att svara på några frågor kopplade till tjänsten. Det tar cirka 15-20 minuter och kan göras när det passar dig.
Syftet är att ge fler kandidater möjlighet att visa sin erfarenhet och sitt arbetssätt på ett likvärdigt sätt. Dina svar är ett av flera underlag i urvalet, och de kandidater som går vidare träffar oss sedan för en personlig intervju.
Urvalet görs alltid av rekryterande chef tillsammans med HR.
Vi ber dig därför att inte skicka in något personligt brev, då dina svar i den digitala intervjun ersätter detta och hjälper oss att bedöma alla kandidater på ett mer rättvist och strukturerat sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2027-03-31 .
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Onkologi Kontakt
Anne Gustafsson, biträdande vårdenhetschef anne.gustafsson@regiongavleborg.se 072-228 81 38 Jobbnummer
10012199