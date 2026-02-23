Undersköterska till onkologisk mottagning och dagsjukvård
2026-02-23
Onkologiska mottagningen och dagsjukvården på Gävle sjukhus är en del av ett länsuppdrag som omfattar avancerad medicinsk behandling för cancerpatienter i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland. Vi erbjuder bland annat cytostatikabehandling, antikroppsbehandling, hormonell behandling och blodtransfusioner. Vi är en del av verksamhetsområde onkologi, där även strålbehandling, vårdavdelning och palliativt team ingår. Forskning är en central del av vårt arbete och hos oss finns en klinisk prövningsenhet som ger patienter möjlighet att ta del av den allra senaste behandlingen samtidigt som de bidrar till att utveckla framtidens vård.
Vi söker nu en undersköterska för ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vårdupplevelse genom att ge stöd i det dagliga omhändertagandet av patienter. Det innebär att du ser till att patienterna känner sig trygga, sedda och väl omhändertagna under sin vistelse hos oss, samt att du hjälper till att upprätthålla en trivsam och välfungerande miljö. Du samarbetar nära övrig vårdpersonal och har ett serviceinriktat förhållningssätt med fokus på patientens behov och välbefinnande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• omvårdnad av patienten
• omläggningar
• kontroller efter ordination
• provtagning och EKG
• assistera vid inläggning av PICC-line.
Hos oss får du
• ingå i en trygg, tillåtande och varm arbetsgrupp där vi skrattar mycket och stöttar varandra
• ett välfungerande samarbete mellan professionerna på mottagningen
• arbeta dagtid måndag- fredag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi söker dig som samarbetar väl, är lyhörd och kommunikativ. Du har ett ödmjukt, lugnt och professionellt förhållningssätt samt har förmåga att skapa trygghet och förtroende hos både patienter och närstående. Med ett serviceinriktat arbetssätt tar du initiativ, ser vad som behöver göras och växlar utan problem mellan detaljer och helhet för att vården ska fungera smidigt.
För den här rollen ska du vara
• utbildad undersköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av onkologisk vård.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Information om titeln undersköterska.
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
