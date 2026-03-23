Undersköterska till Onkologimottagning Medicinsk behandling i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö
2026-03-23
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sugen på ett vikariat hos oss på Onkologimottagning Medicinsk behandling i Malmö? Ta chansen och sök tjänsten hos oss då en av våra undersköterskor ska vara föräldraledig. Här erbjuds du ett utvecklande och spännande arbete i ett kompetent arbetslag med gott arbetsklimat.
På Onkologimottagning Medicinsk behandling arbetar vi i olika team beroende på cancerdiagnos och som undersköterska arbetar du i alla team och roterar mellan olika stationer. Förutom behandlingsteamen har vi ett dagjoursteam. Här tar vi emot patienter som behöver akut medicinsk vård eller bedömning/åtgärd av biverkningar efter cytostatika. Vi utför även planerade omläggningar, ger pre- och postoperativ vård vid subcutan venportsinläggning samt olika punktioner. Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Du kommer vara en av fyra undersköterskor som tillsammans ansvarar för behandlingsdel, läkarmottagning, dagjour och att assistera vid piccline-inläggningar.
Arbetsuppgifterna ser olika ut beroende på vilken station du bemannar. Till exempel kan det innebär att du tar emot patient som kommer på besök, tar längd och vikt, genomför provtagningar, svarar i telefon, ser så att det är ordning i patientrum, väntrum, kök och skölj. Du assisterar även vid piccline-inläggningar.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du som undersköterska ges goda förutsättningar att utvecklas inom området och i din yrkesroll. Du får en god introduktion genom att du går bredvid en erfaren kollega.
Tjänsten avser ett föräldravikariat på 1,5 år. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser att du har arbetslivserfarenhet som undersköterska, gärna från sjukhus. Erfarenhet av arbete inom onkologi, akutsjukvård och/eller palliativ vård är meriterande för tjänsten och kunskaper i vårdadministrativa system som Melior samt Pasis är en fördel.
Som person söker vi dig som är flexibel och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Du ska arbeta med patientens bästa för ögonen och trivas med att vårda och stödja såväl patient som deras närstående. Därtill har du ett positivt förhållningssätt och lätt för att samarbeta. Arbetet ställer krav på engagemang, delaktighet och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Susanne Magnusson, Enhetschef 040-33 32 77 Jobbnummer
9813506