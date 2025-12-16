Undersköterska till Onkologimottagning 2 på strålbehandlingen i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt för våra patienter i en miljö där du samtidigt får möjlighet att utveckla dina kompetenser inom cancervård? Söker du dessutom ett arbete med stor variation? Då kan du vara vår nya kollega!
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik, svarar för all icke kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling av sådan vård i Södra sjukvårdsregionen. VO har verksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg samt konsultverksamhet i Ystad, Kristianstad och Halmstad. Verksamheten består av slutenvårdsavdelningar, mottagningar, en strålbehandlingsavdelning, en enhet för
cancerrehabilitering och en administrativ enhet.
På strålbehandlingsavdelningen vid Skånes Universitetssjukvård (Sus) i Lund behandlas patienter från hela södra Sverige. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som vill arbeta som undersköterska på Onkologimottagning 2 strålbehandlingen i Lund.
Som undersköterska hos oss erbjuds du ett varierande arbete med en central roll i omvårdnadsarbetet kring patienten. Tjänsten är en rotationstjänst och innebär tjänstgöring både på mottagning, brachy och röntgenbehandling.
Dina dagliga arbetsuppgifter består bland annat av mottagning av patienter, remisshantering, rådgivning, journaladministration i Melior, 1177 hantering, registrering, tidsbokning i Pasis och i ARIA som är det bokningsprogram vi använder på strålbehandlingen.
I din roll här har du ett tvärprofessionellt samarbete med alla delar av strålbehandlingen. Detta inkluderar läkare, kontaktsjuksköterskor, fysiker, dosplanerare, personal på övriga mottagningar, personal på förberedelser samt personal på våra behandlingsrum samt vår egen bokning. Du har dessutom möjlighet att utvecklas vidare för att rotera till vår brachyavdelning samt röntgenbehandling. På strålbehandlingen behandlar vi patienter och arbetar i team med bland annat sjuksköterska, läkare, dietister och annan övrig personal.
Arbetstiderna är på mottagningen förlagda dagtid, måndag till fredag men tjänsten är enligt avtal en alternerande tjänstgöring som kan förläggas alla dagar.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst den tidigare programstrukturen ser vi gärna att de är med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenhet som undersköterska och administrativt arbete med god datorvana är ett krav för tjänsten. Har du även kunskap om våra administrativa system som Pasis och Melior samt 1177 ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad, noggrann och flexibel i ditt arbete. Därtill värdesätter du teamarbete, men även att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Det är önskvärt om du tycker om att bidra med dina kunskaper till arbetsgruppen och aktivt deltar i skapandet av ett gott arbetsklimat. Personliga egenskaper som vi värderar högt är integritet och förståelse för vikten av ett professionellt och respektfullt bemötande. Arbetet hos oss är roligt, utvecklande och då arbetstempot är varierande, bör du tycka det är stimulerande med omväxlande tempo och arbetsuppgifter. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt kommer att lägga vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
