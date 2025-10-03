Undersköterska till Onkologikliniken Vårdavdelning 27b, Sundsvall

Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Onkologkliniken består av mammografi, strålbehandling, palliativ medicin, mottagning/dagvård samt vårdavdelning. Vår vårdavdelning 27b har 14 vårdplatser och tar emot patienter med de flesta cancerdiagnoser. Vi bedriver även flera projekt och utvecklingsarbeten och har alltid varit oberoende av stafettlösningar.
Vi söker nu en engagerad undersköterska till vår verksamhet! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss arbetar du i ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut - alla med särskild kompetens inom onkologisk vård. Som undersköterska har du en central och betydelsefull roll i teamet och i patientens vård. Vi arbetar utifrån en personcentrerad vård som anpassas efter varje patients behov och livssituation. Då vi ofta möter patienter och anhöriga i krissituationer är det viktigt att du kan vara närvarande och stödjande med respekt och empati.
Att arbeta som undersköterska hos oss innebär ett stort ansvar och ger dig en bred och värdefull yrkeserfarenhet. Du erbjuds en individuellt anpassad introduktion med ett tryggt och välstrukturerat upplägg. Vi är en utvecklande arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling, där du får både teoretisk och praktisk kunskap med fokus på patientens bästa. Vårt mål är att du ska kunna växa i din roll och trivas i en stimulerande arbetsmiljö.
Arbetet på avdelningen bedrivs dagtid, kvällar och helger.
Dina arbetsuppgifter
Personcentrerad omvårdnad
Nära teamarbete med andra professioner
Provtagning, NEWS kontroller, KAD efter delegering m.m
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en specialistutbildning inom onkologi och/eller palliativ vård
Har erfarenhet av arbete inom onkologisk och palliativ vård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Empatisk förmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning

Månadslön
