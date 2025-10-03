Undersköterska till Onkologikliniken vårdavd 27B (timanst.), Sundsvall
2025-10-03
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Onkologkliniken består av mammografi, strålbehandling, Palliativ medicin, mottagning/dagvård och vårdavdelning. Onkologklinikens vårdavdelning 13a har 14 vårdplatser och vårdar de flesta cancerdiagnoser. Vi bedriver också flera projekt/utvecklingsarbeten och vi har alltid varit stafettoberoende.
Vi söker nu en undersköterska/omvårdnadsassistent för en särskild visstidsanställning på timmar. Att arbeta på vårdavdelning 27b onkologi som undersköterska/omvårdnadsassistent ger dig en bred och varierande erfarenhet.
Vården utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i onkologisk vård. Teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Som undersköterska på onkologen har du en mycket viktig roll i teamet kring patienten. Vi arbetar utifrån en personcentrerad vård anpassad efter patientens behov och livssituation. Eftersom vi ofta bemöter patienter och anhöriga i kris innebär en stor det av rollen att vara närvarande hos patienten och kunna hantera situationer som innefattar att bemöta och stödja patienter och anhöriga med respekt och empati.
Du får en individuellt anpassad introduktion med ett utarbetat och tryggt introduktionssätt. Vårt mål är att du ska kunna växa i din roll som undersköterska i en stimulerande arbetsmiljö.
På avdelningen arbetar vi både dag, kväll och helg. Natt kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Personcentrerad omvårdnad
Nära teamarbete med andra professioner
Provtagning, NEWS kontroller, KAD efter delegering m.m
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent, alt studerar motsvarande termin på läkarutbildningen (T3) eller sjuksköterskeutbildningen (T4).
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete inom onkologisk och palliativ vård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Empatisk förmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
Region Västernorrland Kontakt
Björn Åslin +4660145018
