Undersköterska till Omvårdnadsboende - Välkommen till ett viktigt jobb!
2026-03-09
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Här på Tallåsen har vi 13 enheter varav åtta med demensinriktning, tre med somatisk inriktning och två geropsykiatriska enheter. Lavendelgården på Tallåsen är en omvårdnadsenhet där det även finns lägenheter för växelvård. Tallåsen är centralt beläget i Stenungsund, cirka 200 meter från Stenungsunds station och cirka 700 meter från Stenungstorgs köpcentrum. Vi är en dygnet runt verksamhet som bedrivs av ett drivet och kompetent gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab personal, administratörer, servicepersonal samt enhetschefer. Tillsammans arbetar vi för att en skapa en trygg plats som bygger på god och säker omsorg. Vårt mål är att kunna erbjuda våra hyresgäster en meningsfull tillvaro där guldkant och aktiviteter har en central plats i vardagen.
Hos oss finner du en engagerande och utvecklande arbetsplats där du får ta plats, sikta högt, växa i din roll och samtidigt ha roligt. Vi är samtidigt en lärande organisation som arbetar utifrån tydliga mål där kvalitet är A och O.
Utöver ett stimulerande och givande arbete erbjuds du goda möjligheter till kompetensutveckling och ett generöst friskvårdsbidrag. Vårt ledord är Tillsammans, och vi har en gemensam filosofi som bygger på tillit och stolthet över att vara en del av ett fantastiskt team på Tallåsen.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vi söker två erfarna kollegor som är undersköterskor!
Som undersköterska är du en viktig del i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje brukarens individuella behov och förutsättningar. Målet är att varje brukare ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska leda till en god och säker vård och omsorg där personen genom inflytande och delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation.
Du kommer att arbeta utifrån Kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehabpersonal, sjuksköterskor och läkare. I arbetet ingår dokumentation och att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Din arbetstid kommer att vara förlagd på dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt och vara lyhörd för hyresgästens behov.
* Har en undersköterskeutbildning och ha erfarenhet av omsorgsarbete.
* Är lugn och har ett tydligt brukarfokus.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
* Är en fena på att motivera hyresgästerna i syfte att bevara förmågor och självständighet.
* Skrattar, bidrar till god stämning i arbetsgruppen och bidrar till positiv utveckling för verksamheten
* Är innovativ och vågar prova nya saker.
* Delar med dig av din kunskap till övriga kollegor.
* Är insatt i gällande lagstiftningar och känna till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg.
* Kan uttrycka dig i både tal och skrift då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tycker du det låter intressant då är vi arbetsplatsen för dig!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
