Undersköterska till olika delar av hemsjukvården (sommarvikariat)
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning HS OSN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Som undersköterska hos oss får du arbeta nära människor och vara en viktig del av vår verksamhet. Här får du ett meningsfullt arbete, stöd av kollegor och möjlighet att utvecklas.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett tryggt och stöttande team inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar i patientens hem och du möter människor i olika situationer och med olika behov. Arbetet är omväxlande, självständigt och ger dig många tillfällen att göra nytta. Du får stöd av erfarna kollegor och arbetar nära sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom Uppsala kommun.
Om rollen
Som undersköterska stöttar du sjuksköterskor med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du arbetar i patientens hem och bidrar till trygghet och kontinuitet i deras vardag.
Vi har vår arbetsplats på Fyrisborgsgatan 1 och härifrån åker vi ut på hembesök. Det kan vara patienter som är under eller över 65 år, personer med assistansbeslut eller personer som bor på LSS-boenden eller socialpsykiatriska boenden. Det är ett varierat arbete där du möter många olika människor i deras hemmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter
• utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska
• ge stöd och omsorg i patientens vardag
• observera och rapportera förändringar i hälsotillstånd
• arbeta självständigt och planera din arbetsdag
• bidra till trygghet och god kvalitet i verksamheten
• samarbeta med sjuksköterskor och andra professionerPubliceringsdatum2026-02-27KvalifikationerKvalifikationer
• utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav
• körkort
• förmåga att ta emot och utföra alla delegeringar från sjuksköterska, inklusive såromläggningar, provtagning och andra delegeringsbara HSL-uppgifter samt arbeta självständigt i patientens hem
Meriterande:
• erfarenhet av hemsjukvård eller kommunal vård
Personliga kompetenser
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt och känner dig trygg i din roll. Samtidigt är du en person som samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och visar respekt i alla möten. Du är flexibel och kan anpassa dig när saker förändras, och du ser lösningar i stället för hinder. Du har också en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i hur patienter och anhöriga har det samtidigt som du behåller din professionella roll.Övrig information
Detta är ett sommarvikariat med heltidstjänster för perioden v 25-34.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Gunilla Myrberg, Verksamhetschef, 018-727 80 92.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 39 57
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN Kontakt
Verksamhetschef
Gunilla Myrberg 018-7278092 Jobbnummer
9768915