Undersköterska till obstetrik och gynekologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-01-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Länskliniken Obstetrik och gynekologi i Norrbotten bedriver en bred verksamhet vid samtliga fem sjukhus. För oss inom Region Norrbotten är det viktigt att erbjuda trygg och säker vård. Här får du möjlighet att vara en del av ett stöttande och kompetent team, som arbetar för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård, BB och förlossningsvård samt gynekologi. Vi ser det som positivt om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic samt om du har goda kunskaper i engelska eller andra språk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och är strukturerad, vilket gör att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Dessutom är du kommunikativ och empatisk.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska gynavdelningen arbetar du tillsammans med sjuksköterskorna i omvårdnaden av patienter med olika gynekologiska tillstånd, akuta patienter, pre- och postoperativ vård samt cancervård.
Som undersköterska på BB och förlossningen deltar du i omvårdnaden av familjen, du är också ett stöd i samband med förlossningen och den första tiden på BB. Amning och tidig anknytning är andra stora fokusområden inom vår klinik. Du arbetar i ett team bestående av läkare, sjuksköterska eller barnmorska och undersköterska.
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion med en engagerad och erfaren handledare
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Riika Engladotter riika.engladotter@norrbotten.se 076-272 50 78 Jobbnummer
9684278