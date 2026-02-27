Undersköterska till nytt team för intensiv hemrehabilitering
2026-02-27
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Nu söker vi dig som är undersköterska och vill vara med och forma ett nytt team för Intensiv hemrehabilitering i Uppsala! Bli en del av en verksamhet där din omvårdnadskompetens gör verklig skillnad.
I detta team arbetar undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans för att stärka människors självständighet i deras vardag. Här arbetar ni tätt ihop kring varje patient, där era olika kompetenser kompletterar varandra och bildar grunden för en trygg, effektiv och personcentrerad rehabilitering. Det här är en unik möjlighet att påverka riktningen från start och vara med där framtidens arbetssätt tar form.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara delaktig i att utveckla arbetssätt, rutiner och teamkultur i en ny verksamhet - med möjlighet att göra verklig skillnad genom att varje dag bidra till brukarens rehabilitering, trygghet och självständighet. Du arbetar nära både brukaren och teamet, där din kompetens och ditt engagemang är en viktig del av insatsen. Rollen innebär ett självständigt arbete i hemmet, samtidigt som du har ett nära samarbete med legitimerade kollegor.
I din roll ingår bland annat:
• att stödja brukaren i rehabiliterande insatser på uppdrag av legitimerad personal
• personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i brukarens deras vardag
• utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och dokumentera enligt socialtjänstlagen och gällande rutiner
Du arbetar vardagar mellan kl: 07.00-16.00.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann med att dokumentera, följa upp ditt arbete och vara trygg i att ta emot delegeringar i medicin och träning.
Krav:
• Undersköterskeutbildning med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen
• Erfarenhet av att använda digitala verktyg i arbetet
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i dokumentation
• Du ska kunna cykla
Meriterande:
• Specialistundersköterskeutbildning
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänsten
• B-körkort
Personliga kompetenser
För att bygga detta nya team söker vi dig som trivs i ett arbete där du både samarbetar nära kollegor och självständigt tar ansvar för dina insatser. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och ser möjligheter när förutsättningarna skiftar. Du arbetar mål- och resultatorienterat och har ett strukturerat förhållningssätt där du planerar, kommunicerar och följer upp dina arbetsuppgifter med tydlighet.
Samtidigt är du lyhörd och har god samarbetsförmåga, du bygger förtroende, bidrar till goda relationer och kan hantera diskussioner och olikheter på ett konstruktivt sätt. Du är utvecklingsorienterad och motiveras av att testa nya arbetssätt, driva förbättringar och bidra till att skapa en modern, personcentrerad och hållbar hemrehabilitering.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Erik Svensson, verksamhetschef, 018-727 12 16
Facklig företrädare:?Kommunal, 010-442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
