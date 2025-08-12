Undersköterska till nyöppnad avdelning, Capio Geriatrik Dalen, avd 71
Välkommen till en av Stockholms största geriatriska kliniker!
Capio Geriatrik Dalen har lång och bred erfarenhet av att bedriva geriatrisk vård. I september öppnar vi en ny avdelning med 24 vårdplatser och söker därför nya medarbetare som vill vara med att öppna och utveckla en modern geriatrisk avdelning.
Vi erbjuder geriatrisk slutenvård med direktintag dygnet runt, året om. Patienterna kommer via slutenvården, akutmottagning, ambulans, närakut, äldreboende och vårdcentral. Vi har även en specialistmottagning för utredning av kognitiv svikt.
På sjukhusområdet finns även tillgång till röntgen och närlaboratorium.
Avdelning 71 är en allmängeriatrisk avdelning med 24 vårdplatser som är specialiserad på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård med hör patientsäkerhet, där alla känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner, för en säker och välfungerande vård.
Din roll
Dina arbetsuppgifter kommer att vara basal omvårdnad, venprovtagning, EKG, bladder-scan, katetersättning, NEWS, sårvård samt vissa teamuppgifter. Undersköterskan har en självklar del i medicinska ronder och temakonferenser.Du har en självklar del i avdelningens kvalitet- och utvecklingsarbete. Vi arbetar personcentrerat och alla viktiga beslut gällande patientens omvårdnad och behandling fattas gemensamt i team.
Arbetstider dagpass kl. 07.00 - 15.30, kvällspass kl. 13.30-21:30
Varannan helg arbete
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har minst 1 års erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Meriterande är om du har något eller några års erfarenhet av kliniskt arbete inom geriatrik eller internmedicin. Du har goda kunskaper i svenska språket och vi ser gärna att du även besitter andra språkkunskaper.
Du är prestigelös och bemöter människor med respekt. Du arbetar personcentrerat och är intresserad av att utveckla dig själv, dina kollegor samt verksamheten. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta och prioritera och du har en god kommunikativ förmåga. Självklart tycker du att det är viktigt att arbeta med och utveckla patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Då avdelningen är nyöppnad ställer det särskilda krav på personliga egenskaper såsom:
Initiativtagande & drivkraft - Eftersom avdelningen är ny behövs personer som tar initiativ, kommer med idéer och bidrar till att forma rutiner och arbetssätt
Flexibilitet & anpassningsförmåga - Processer och rutiner kan förändras i början, så vi söker medarbetare som kan anpassa sig och arbeta lösningsorienterat
Samarbetsförmåga & laganda - Att bygga upp en avdelning kräver en stark teamkänsla. Vi söker kollegor som hjälper och stöttar varandra
Engagemang & uthållighet - Att starta upp en ny avdelning kan vara utmanande men också spännande! Vi letar efter personer med tålamod och vilja att skapa en trygg och välfungerande verksamhet
Struktur & ansvarskänsla - I uppstartsfasen behöver vi personer som kan ta ansvar för att skapa tydliga rutiner och bidra till en stabil arbetsmiljö
God Kommunikationsförmåga & pedagogik - Avgörande för att samarbeta effektivt med kollegor och tydligt förmedla information vid förändringar och nya arbetssätt
Vi erbjuder dig
Möjlighet att vara med att starta upp en ny modern geriatrisk avdelning
Närvarande chefer
Individanpassad inskolning
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 80%
Tillträde: 1/9 eller enligt överenskommelse
Tycker du att det här låter intressant? Då vill vi höra mer om dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 25-08-12
Sista dag att ansöka är 25-08-31
