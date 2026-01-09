Undersköterska till nya särskilda boendet Ellen Klemans gata 10
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete utgår du från kontaktpersonalsuppdraget, där du tillsammans med hyresgästen skapar en genomförandeplan för att möta dennes individuella behov. Genom social dokumentation säkerställer du omsorgens kvalitet. Arbetsuppgifterna innebär exempelvis personlig omvårdnad, vardagliga sysslor såsom städ och tvätt, läkemedelshantering, olika ansvarsområden samt sjukvårdsinsatser efter delegering inklusive rehabilitering. En förutsättning för att hyresgästerna ska få den vård och omsorg de behöver är att du är delegerad hälso- och sjukvårdsuppgifter av patientansvarig sjuksköterska. Därtill ska du inom ramen för ditt uppdrag utföra sociala aktiviteter med våra hyresgäster, både i grupp och enskilt.Kvalifikationer
* Bevis på skyddad yrkestitel, undersköterska
* Digital kompetens
* Erfarenhet av social dokumentation, alternativt journalföring
* Behärska det svenska språket på ett bra sätt i både tal och skrift
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
