Undersköterska till nya larmgruppen - Hemtjänst Uppsala
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2026-07-23
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Undersköterskor till larmgrupper – Hemtjänst Uppsala
Forenede Care driver flera hemvårdsenheter i Uppsala samt nattpatrull och jourverksamhet. Uppsala kommun har beslutat att övergå från LOV till LOU, och i samband med detta genomfördes en kvalitetsupphandling som Forenede Care vann.
Som en del av denna utveckling startar vi nu upp larmgrupper – en viktig satsning för att stärka tryggheten för våra brukare.
Hos oss arbetar du i en verksamhet med korta beslutsvägar och ett nära ledarskap, vilket skapar goda förutsättningar att snabbt agera och anpassa arbetet efter både brukarnas och medarbetarnas behov.
Om rollen
Larmgruppen har en central funktion och ansvarar för att åka på larm som inkommer från trygghetsjouren. Insatserna är varierande och kräver:
Förmåga att fatta snabba och självständiga beslut
Trygghet i din yrkesroll
Flexibilitet och handlingskraft
Vi arbetar med personcentrerad omsorg, där individen alltid står i fokus.
Teamarbete är en av våra största styrkor – du samarbetar nära kollegor, sjuksköterskor, rehabpersonal, enhetschef och planerare. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar trygghet för våra brukare.
Varje larmgrupp består av två personer Två larmgrupper är i tjänst dagligen mellan kl. 07:00–22:00 (fördelat dag/kväll)
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och trivs i en självständig och varierad roll.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst
Är trygg i att göra bedömningar och prioritera i olika situationer
Har ett gott bemötande och hög servicekänsla
Har god samarbetsförmåga och tar ansvar i ditt arbetePubliceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
B-körkort
Utbildad undersköterskaOm tjänsten
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 80-95 %
Startdatum: enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Åka på larm från trygghetsjouren
Göra snabba bedömningar och utföra omvårdnadsinsatser
Dokumentera enligt gällande rutiner
Samverka med kollegor och andra professioner
Vad erbjuder vi?
Påverkan
Hos oss är du delaktig i att utveckla verksamheten – ditt engagemang gör skillnad varje dag.
Utveckling
Vi satsar på våra medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling.
Trygghet
Vi erbjuder kollektivavtal och är en långsiktig arbetsgivare.
Friskvård
Friskvårdsbidrag ingår.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5 500 medarbetare. Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs.
Vi har utsetts till Karriärföretag 2024 och 2025, och är en arbetsgivare för dig som vill göra skillnad, utvecklas och trivas.
Vår värdegrund – ansvar, engagemang och omtanke – genomsyrar allt vi gör.
Vi arbetar för att människor ska få leva livet – hela livet.
Kontakt och ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Kontaktperson: Camilla Boström, Enhetschef Camillab.uppsala@forenedecare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072053-2112781". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Kungsgatan 111 (visa karta
)
753 18 UPPSALA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10009844