Undersköterska till ny avdelning på Pilhamns gårdar
Stift Bräcke Diakoni / Undersköterskejobb / Värmdö
2026-03-11
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Värmdö
, Stockholm
, Solna
, Vallentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Här på Pilhamns gårdar, i en naturnära och kulturhistorisk miljö på Ingarö, skapar vi hemkänsla, trygghet och gemenskap.
Under våren öppnar vi en ny avdelning och söker därför kollegor som vill vara med från början. Tillsammans bygger vi upp rutiner och ett gott samarbete i ett nytt team - och skapar en trygg start för våra framtida boende.Vi söker dig som är undersköterska och vill bli en långsiktig del av oss på Pilhamns gårdar genom en tillsvidareanställning.
Vill du få en känsla för vardagen hos oss? Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/bracke_pilhamn/
Din roll
Som undersköterska är du en viktig del av teamet kring våra boende - äldre personer med kognitiv sjukdom. Hos oss arbetar vi med personcentrerad omsorg, där varje individs behov, önskemål och livsberättelse står i centrum. När den nya avdelningen öppnar blir du, tillsammans med dina kollegor, en del av uppstarten och får möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt och samarbete i teamet.
I ditt arbete kommer du bland annat att:
stödja de boende i vardagen och vid personlig omvårdnad
bidra till livskvalitet genom aktiviteter som högläsning, musik, naturupplevelser och gemenskap
samarbeta i ett dedikerat omvårdnadsteam tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor och rehabpersonal
ha en nära dialog med de boende och deras anhöriga
Vem vi söker
Vi söker dig som vill använda din erfarenhet till att göra skillnad för människor med kognitiv sjukdom. Du är lyhörd, ansvarstagande och möter varje människa med värme och respekt. Eftersom avdelningen är under uppstart söker vi dig som trivs med att bygga upp något nytt, ta initiativ och bidra med idéer.
Vård- och omsorgsutbildning motsvarande undersköterska
Erfarenhet av att arbeta inom vård- och omsorg
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datavana för dokumentation, mejl och informationssökning
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv sjukdom.
Bräcke vård- och omsorgsboende Pilhamns gårdar
Pilhamns gårdar är ett av fyra boenden som Bräcke diakoni driver i egen regi i Stockholm. Här erbjuder vi lägenheter för äldre personer med kognitiv sjukdom i en trygg och hemlik miljö med närhet till natur och kulturhistoria.
Att arbeta hos oss innebär:
ljusa och trivsamma lokaler
en arbetsmiljö präglad av lugn och vacker omgivning
korta beslutsvägar där varje röst räknas
ett engagerat team av undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut
Resvägar och pendling
Vi vill vara tydliga med att arbetsplatsen ligger på Ingarö i Värmdö, då resvägen är viktig när man söker jobb. Det går att pendla med buss från exempelvis: Slussen, Gullmarsplan, Nacka, Gustavsberg och centrala Värmdö. För dig som kör bil finns goda parkeringsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan idag!
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt eftersom avdelningen öppnar under våren.
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
- möjlighet till delaktighet, utveckling och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
- ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Månadslön
Bräcke diakoni, Bräcke vård- och omsorgsboende Pilhamns gårdar
