Undersköterska till Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare & BVC (sommarvik)
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och Bvc AB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och Bvc AB i Göteborg
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill arbeta tillsammans med oss i sommar. Som undersköterska kommer du bland annat att arbeta med provtagning, såromläggningar och annat sedvanligt mottagningsarbete. Vi söker dig som har ett professionellt, positivt förhållningssätt, har lätt för att kommunicera och samarbeta. Du bör även vara engagerad och kunna ta egna initiativ. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från primärvården.Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC är en medarbetarägd verksamhet belägen på Askims Torg. Vår verksamhet bygger på kontinuitet, långsiktighet och tillgänglighet. Vårdcentralen har drygt 12 000 listade patienter och är ca 40 medarbetare som arbetar tätt tillsammans för våra patienters bästa med arbetsglädje och kamratskap som främsta ledstjärnor. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar.
Ansökan och kvalifikationer
Tjänsten är ett sommarvikariat t o m 31 augusti 2026 med tjänstgöringsgrad 80-100%. Tillträde är enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Du som söker ska ha skyddad yrkestitel via socialstyrelsen.
Skicka din ansökan till maria.aleniusson@notkarnan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: maria.aleniusson@notkarnan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och Bvc AB
(org.nr 556779-3327)
Askims torg 5 (visa karta
)
436 43 ASKIM Arbetsplats
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Kontakt
maria aleniusson maria.aleniusson@notkarnan.se
9853746