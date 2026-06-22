Undersköterska till Njur-, sår- och medicinavdelningen
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-06-22
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Är du undersköterska och söker en arbetsplats som både ger dig utmaningar, glädje och trygghet i en arbetsgrupp med hög kompetens behöver du inte leta längre. Välkommen till oss på Njur-, sår- och medicinavdelningen!
Njurmedicin har plats för 30 njurmedicinska och internmedicinska patienter. Sårcentrum finns till för att ta hand om patienter som har eller riskerar få sår. Vi är även avdelning för de patienter som behöver kärlkirurgisk åtgärd på grund av nedsatt cirkulation. De internmedicinska patienterna är av varierad medicinsk orsak.
Vill du vara en del av vår avdelning när vi utvecklas för framtiden ska du hänga med nu! Vi är en arbetsgrupp med hög kompetens där många av oss arbetat på avdelningen länge. Vi är måna om att hela tiden arbeta med att kunna ha en god arbetsmiljö, där personalen trivs och känner sig delaktiga i vardagen och i utvecklingen av verksamheten. Vi är med i utvecklandet av nya system för att omvårdnadsarbetet ska kunna ta del av den IT-utveckling som hela tiden pågår i samhället. Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du få ett stimulerande och omväxlande arbete med chans till viss specialisering. Som undersköterska kommer du att få arbeta självständigt inom sårvård, kärlkirurgi, internmedicin och njurmedicin. Arbetet innebär sedvanliga undersköterskeuppgifter förekommande på en vårdavdelning. Arbetet på avdelningen sker tvärprofessionellt med sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Som person ser vi att du är ansvarstagande, tydlig och strukturerad. Du har en vilja att hela tiden utvecklas och att utveckla verksamheten. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att motivera patienten för att bli den självklare medaktören i sin behandling vilket vi strävar efter. Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utveckla dina egna intresseområden i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 8 Kontakt
Sandra Dahlberg, enhetschef 0724512119 Jobbnummer
9971718